Spitzname "Monster": BVB hat Top-Talent im Visier

AFLO via www.imago-images.de

Innenverteidiger Faye soll beim BVB hoch im Kurs stehen

Erling Haaland, Jude Bellingham, Jadon Sancho ... Der BVB ist dafür bekannt aus talentierten Spielern in kurzer Zeit Superstars zu formen. Häufig werden diese Spieler für "kleines Geld" verpflichtet und für horrende Summen an die Top-Klubs in Europa verkauft. Nun hat der der BVB wohl den nächsten Rohdiamanten an der Angel.

Wie die englische "Daily Mail" berichtet, haben die Schwarz-Gelben großes Interesse an Mikayil Faye. Der Senegalese spielt derzeit beim kroatischen Zweitligisten NK Kustosija und soll für relativ wenig Geld zu haben sein.

Demnach habe der BVB beste Chance auf eine Verpflichtung des 18-Jährigen, weil dieser sich der Möglichkeit, sich in Dortmund entwickeln zu können, bewusst ist.

England-Konkurrenz für den BVB im Rennen um Faye

Für die U17 des Senegals absolvierte Faye bisher zehn Spiele, spielte mit gerade einmal 14 Jahren bereits bei der U17-Afrika-Meisterschaft. Faye gilt als variabler Verteidiger. Der nominelle Innenverteidiger kann auch auf der Linksverteidiger-Position spielen

Bei Kustosija gehört die "Abwehr-Kante" mittlerweile zum Stammpersonal. Nachdem er Anfang Februar aus dem Senegal nach Kroatien wechselte, absolvierte das "Monster", so der Spitzname von Faye, wettbewerbsübergreifend 14 Spiele für Kustosija. Dabei gelangen ihm ein Treffer und eine Vorlage.

Neben dem BVB wird auch dem FC Chelsea ein Interesse nachgesagt. Allerdings soll sich Borussia Dortmund in der Pole Position befinden, da die Londoner in der Defensive überbesetzt sind und Faye derzeit dort kein Entwicklungspotenzial sehen soll.

Glaubt man den Berichten geht man bei Fayes Klub davon aus, dass einer der beiden Vereine noch in diesem Monat mit einem Angebot auf den Verein zukommt. Ob sich die Verhandlungen dann intensivieren werden, ist unklar. Wie der BVB für den Spieler zahlen müsste ebenfalls.