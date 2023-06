Füllkrug kündigt Gespräche mit Bremen an

AFP/SID/RONNY HARTMANN

Die Zukunft von Bremen-Star Füllkrug ist weiter unklar

Fußball-Nationalstürmer Niclas Füllkrug von Werder Bremen will die Entscheidung über einen möglichen Vereinswechsel "nicht alleine, aber aus vollster Überzeugung" treffen. Das betonte der 30-Jährige am Sonntag während der Pressekonferenz auf dem DFB-Campus in Frankfurt/Main.

Derzeit sei allerdings "alles ziemlich ruhig. Ich glaube, dass man nach dieser Länderspiel-Phase mit Werder intensiver in die Gespräche gehen wird." Eine Rolle könnte dabei auch Werders jüngster Transfercoup Naby Keita spielen. "Das ist ein extrem guter Transfer. Es war klar, dass wir an Qualität gewinnen müssen, Unterschiedsspieler brauchen", sagte Füllkrug, dessen Vertrag in Bremen bis 2025 läuft.

Der Verein und der Bundesliga-Torschützenkönig (16 Treffer, geteilt mit Christopher Nkunku/RB Leipzig) hatten zuletzt "wegweisende Gespräche" angekündigt.