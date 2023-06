Flick legt in Süle-Debatte nach

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

BVB-Star Niklas Süle wurde nicht für das DFB-Team nominiert

Die Nichtnominierung von Niklas Süle von Borussia Dortmund für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft schlägt weiter hohe Wellen. Nun stichelte Bundestrainer Hansi Flick erneut gegen den BVB-Star.

In der vergangenen Woche hatte die "Bild" berichtet, dass Süle von seiner Nichtberücksichtigung, von der er am Telefon erfahren haben soll, "verärgert und enttäuscht" gewesen sei.

Laut dem Boulevardblatt hat der Verzicht auf den Innenverteidiger auch beim BVB für "Unverständnis und Irritation" gesorgt.

Dicke Luft herrscht zwischen den Dortmunder Verantwortlichen und Süle auf der einen Seite und Flick auf der anderen Seite aber nicht, wie der Bundestrainer in einem Interview mit der "Sportschau" betonte.

"Ich habe das klar kommuniziert. Es ist ganz normal, dass ein Verein seine Spieler schützt", stellte der 58-Jährige klar und ergänzte: "Alle Dinge sind angesprochen. Ich hoffe natürlich, dass er schnell wieder bei uns dabei ist."

Einen erneuten Seitenhieb gegen Süle konnte sich Flick allerdings nicht verkneifen: "Wir spielen eine Europameisterschaft, da muss jeder zu 100 Prozent fit sein. Das ist die Basis, um Erfolg zu haben. Wir erwarten von jedem einzelnen Spieler eine Top-Fitness."

Flick betonte dennoch: "Ich schätze Niklas sehr, er weiß das auch. Er weiß, um was es geht."

Flick mit klarer Botschaft an BVB-Star Süle

Zuvor hatte Flick bereits eine klare Botschaft an Süle gesendet. "Ich finde, er lässt noch einiges liegen. Ich will, dass er von seiner Einstellung, von seiner Mentalität einen Schritt nach vorne macht. Für mich könnte Niki einer der besten Innenverteidiger sein, die es gibt. Sein Potenzial ist riesig", sagte der Bundestrainer im Anschluss an die nicht erfolgte Nominierung des Routiniers der "FAZ".

DFB-Sportdirektor Rudi Völler schloss sich der Kritik an. "Wir wären alle froh, wenn Niklas Süle sein Potenzial, das er hat, voll ausschöpfen würde. Wir wünschen uns alle, dass er über gute Leistungen auf den Zug aufspringt", erklärte er.