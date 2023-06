Hoeneß droht Matthäus: "Werden ihm die Kanäle abschneiden"

Christoph Hardt via www.imago-images.de

Uli Hoeneß schoss gegen Lothar Matthäus

Lothar Matthäus nahm bei seinen Analysen zum FC Bayern zuletzt kein Blatt vor den Mund und kritisierte seinen Ex-Klub scharf. Ehrenpräsident Uli Hoeneß will dem Rekordnationalspieler nun ein Maulkorb verpassen.

Ende Mai hatte Matthäus noch heftig gegen Hoeneß geschossen. Sicher gehöre neben anderen auch "Uli Hoeneß dazu, dass Unruhe beim FC Bayern herrscht", sagte der 62-Jährige im RTL-Interview mit Reporter Felix Görner.

Das sei schon zu Matthäus' Spielerzeit ähnlich gewesen. "Er ist nicht derjenige, der sich den Mund verbieten lässt. Uli Hoeneß geht seinen Weg. Das ist nicht immer der richtige. Wir machen alle Fehler. Auch er hat Fehler zugestanden, dass er falsche Entscheidungen getroffen hat", sagte der DFB-Rekordspieler weiter.

Nun schoss Hoeneß gegen Matthäus zurück. Da in den vergangenen Monaten immer wieder Interna der Münchner ausgeplaudert wurden, will der deutsche Rekordmeister versuchen, den Kreis der It knvolvierten möglichslein zu halten.

An Matthäus sollen keine Informationen mehr herangetragen werden. "Auch Lothar wird in den nächsten zwölf Monaten weniger Informationen kriegen, weil wir ihm die Kanäle abschneiden werden", stellte Hoeneß am "Sky"-Mikrophon klar.

Matthäus zofft sich mit dem FC Bayern

Matthäus und der FC Bayern waren in der vergangenen Saison immer wieder aneinander geraten.

Der Weltmeister von 1990 und der mittlerweile gefeuerte Vorstandsboss Oliver Kahn hatten sich vor dem Bundesliga-Spitzenspiel des deutschen Rekordmeisters gegen Borussia Dortmund (4:2) einen verbalen Schlagabtausch vor laufender Kamera geliefert.

Hintergrund waren die Umstände der Entlassung von Trainer Julian Nagelsmann. "Ich sage nur das, was ich höre, sehe und fühle. Die zeitliche Abfolge, so wie sie Kahn schildert, passt nicht zusammen", sagte Matthäus und legte in der Halbzeitpause bei "t-online" nach: "Ich weiß, dass Oliver Kahn lügt".

Schon damals ergriff Hoeneß Partie für Kahn. "Ich sehe kein Problem für den FC Bayern, sondern eher für Lothar Matthäus. Er muss seine Aussagen beweisen", so der langjährige Manager der Münchner.