"Kanäle abschneiden"? Matthäus reagiert auf Hoeneß-Drohung

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Joerg Nieberga

Fehde zwischen dem FC Bayern und Lothar Matthäus

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus hat in deutlichen Worten auf Uli Hoeneß' Ansage reagiert, er erhalte zukünftig keine Insider-Informationen aus internen Kreisen beim FC Bayern mehr.

"Ich habe nie Informationen vom FC Bayern bekommen. Ich sehe die Dinge auf dem Platz, ich spreche mit den Menschen. Ich rede über das, was ich wahrnehme. Aber ich habe nichts gesteckt bekommen", sagte Matthäus am Sonntagabend gegenüber "Bild". "Diese Aussage ist für mich Unsinn, sorry. Dass die Mannschaft nicht funktioniert oder die Stimmung schlecht ist, das sehe ich."

Hoeneß hatte zuvor bei einer Veranstaltung in Weissach am Tegernsee angekündigt, gegen die Herausgabe von Interna vorgehen zu wollen und nannte in diesem Zusammenhang explizit Matthäus.

"Auch Lothar wird in den nächsten 12 Monaten weniger Informationen kriegen, weil wir ihm die Kanäle abschneiden werden", so der Ehrenpräsident des FC Bayern, der in seiner Eigenschaft als Aufsichtsratsmitglied derzeit wieder die Strippen beim deutschen Rekordmeister zieht.

FC Bayern: Regelmäßige Kritik von Lothar Matthäus

Matthäus hatte in der jüngeren Vergangenheit angesichts der durchwachsenen Saison der Münchner häufiger den Finger in die Wunde gelegt.

Neben Kritik am fehlenden "Mia san Mia"-Gefühl, nahm er auch die inzwischen entlassenen Vorstände Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic öffentlich ins Visier, insbesondere rund um die Entlassung des ehemaligen Cheftrainers Julian Nagelsmann.

Zudem sagte der 62-Jährige Ende Mai gegenüber "RTL"-Reporter Felix Görner, neben anderen gehöre auch "Uli Hoeneß dazu, dass Unruhe beim FC Bayern herrscht".

Die Fehde zwischen Matthäus und Hoeneß stammt noch aus der Zeit, als der heutige TV-Experte als Profi beim FC Bayern spielte. Zwischenzeitlich war es ruhiger im Verhältnis der beiden Granden geworden. Zuletzt flogen wieder vermehrt die Fetzen.