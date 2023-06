Bayern-Star spricht über geplatzten Barca-Wechsel

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Alphonso Davies (r.) ist noch bis 2025 an den FC Bayern gebunden

Im Januar 2019 sicherte sich der FC Bayern die Dienste von Alphonso Davies. Für 14 Millionen Euro wechselte der Flügelflitzer von den Vancouver Whitecaps zum deutschen Rekordmeister. Doch beinahe wäre der Kanadier beim FC Barcelona gelandet.

Das enthüllte Davies nun im Podcast "Say Less". "Barcelona war an mir interessiert, aber der Präsident (damals Josep Maria Bartomeu, Anm. d. Red.) wollte mich nicht, weil ich aus Kanada komme", sagte der 22-Jährige.

Zumindest habe Davies das so aus der Presse entnommen. "Ich weiß nicht, ob der Präsident es wirklich gesagt hat. So wurde es jedenfalls berichtet", erklärte der Bayern-Star.

Dass Barca ihm damals eine Absage erteilt hat, hat Davies schwer getroffen: "Ich werde nicht lügen, das hat meine Gefühle zerstört."

Der frühere Barca-Angreifer Hristo Stoichkov hatte im September 2022 enthüllt, dass der FC Barcelona einen Davies-Transfer kategorisch abgelehnt hatte.

Stoichkov, der mittlerweile als Experte für den mexikanischen Sender "TUDN" arbeitet, habe Davies dem FC Barcelona einst sogar wärmstens empfohlen. Die Antwort des damaligen Barca-Präsidenten Josip Bartomeu fiel dem Bulgaren zufolge aber negativ aus.

"Er ist Kanadier und spielt in der MLS, er interessiert mich nicht", habe Bartomeu zu ihm gesagt: "So deutlich war das."

Eine Entscheidung, die Barca wohl mittlerweile bereuen dürfte. Beim FC Bayern stieg Davies nach einer Umschulung zum Verteidiger schnell zum Stammspieler auf. Mittlerweile kommt er auf 106 Einsätze in der Bundesliga und 30 in der Champions League.

Davies sieht seine Zukunft beim FC Bayern

Zuletzt gab es immer wieder Wechsel-Gerüchte um Davies. Real Madrid soll um den pfeilschnellen Abwehrspieler buhlen.

Davies sieht seine Zukunft aber eher beim FC Bayern. "Die Gerüchte sind jetzt da draußen, aber es sind letztendlich auch nur Gerüchte", sagte Davies dem Portal "TSN" zufolge bei einer Veranstaltung in seiner kanadischen Heimat in der vergangenen Woche.

Der 22-Jährige ergänzte: "Ich habe noch zwei Jahre Vertrag bei Bayern. Mein Hauptziel ist es, bei Bayern zu spielen und der Mannschaft so gut wie möglich zu helfen."