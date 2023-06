Thon über "chronisches Chaos" auf Schalke und beim HSV

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Olaf Thon äußerte sich zum FC Schalke und zum HSV

Der FC Schalke 04 ist zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren aus der Bundesliga abgestiegen, während der Hamburger SV bereits im fünften Anlauf nacheinander die Rückkehr ins deutsche Fußball-Oberhaus verpasst hat. Den vielleicht wichtigsten Grund für den Misserfolg der letzten Jahre benannte nun Ex-Weltmeister Olaf Thon.

Der 57-Jährige betonte, dass vor allem die fehlende Konstanz auf dem Trainerposten für ständige Unruhe bei den beiden Traditionsvereinen aus Gelsenkirchen und Hamburg gesorgt habe: "Bei Schalke und dem HSV herrschte in den vergangenen Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, chronisches Chaos, vor allem in Trainerfragen", schrieb die Klublegende des FC Schalke in seiner "kicker"-Kolumne.

Gleichzeitig führte er die passenden Gegenbeispiele in der Bundesliga an, die mit Kontinuität und viel Vertrauen auf der Führungsebene eine herausragende Entwicklung in den letzten Spielzeiten hingelegt hätten.

"Union Berlin und der SC Freiburg sind in Sachen Kontinuität auf der Trainer-, aber auch auf der Führungsebene die Paradebeispiele, insbesondere mit dem 1. FC Heidenheim haben wir in der Bundesliga nun ein weiteres leuchtendes Beispiel", so Thon, der 1990 mit Deutschland Weltmeister geworden war.

Thon glaubt an den Aufstieg vom FC Schalke und dem HSV

Sich diese Klubs in den Trainerfragen als Vorbilder zu nehmen, befürworte Thon mit Blick auf die Königsblauen und HSV außerordentlich, wie er ausführte: "Ich finde es erfrischend, dass diese beiden Tanker des deutschen Fußballs mittlerweile in die Kontinuitätsspur gefunden haben, zumindest erscheint es mir so."

So sei es gut, "dass die Hamburger ihr Aufstiegsprojekt erneut mit Tim Walter angehen. Er mag als schwieriger Charakter gelten – als Typ gefällt er mir ebenso wie seine Art, Fußball zu interpretieren."

Und auch sein langjähriger Klub FC Schalke 04 gäbe Thon ein gutes Gefühl. Laut Olaf Thon sei Thomas Reis der "absolut richtige Mann": "Ich bin zuversichtlich, dass die neue Kontinuität zum Schlüssel werden kann und wir diese beiden Klubs in der Saison 2024/25 wieder in der 1. Liga sehen werden."