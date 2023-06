Nächster Star "unzufrieden": Upamecano vor Bayern-Abschied?

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Nils Koepke

Dayot Upamecano will den FC Bayern angeblich verlassen

Im Sommer 2021 überwies der FC Bayern satte 42 Millionen Euro an RB Leipzig, um Innenverteidiger Dayot Upamecano an die Säbener Straße zu locken. Zwei Jahre später soll der Franzose bereits mit dem Gedanken spielen, der bayerischen Landeshauptstadt wieder den Rücken zu kehren.

Dass Dayot Upamecano auch im zweiten Jahr nach seinem Wechsel zum FC Bayern keine vollkommen fehlerfreie Saison ablieferte, lässt sich schlicht nicht von der Hand weisen. Ebenso wenig allerdings, dass nur Mittelfeldstar Joshua Kimmich und Abwehr-Nebenmann Matthijs de Ligt mehr Spielzeit als der 24-Jährige sammelten. Dennoch soll Upamecano seinen Verbleib in München hinterfragen.

Upamecano sei "unzufrieden" und könne sich "einen Wechsel vorstellen", enthüllt der "kicker". Ausschlaggebend wird demnach sein, wie Trainer Thomas Tuchel plant. Wenn der Coach, der im Saisonverlauf Upamecanos langjährigen Förderer Julian Nagelsmann auf der Trainerbank der Bayern ablöste, Upamecano nicht vermitteln kann, dass er auch künftig eine tragende Rolle im Defensivverbund der Münchner einnehmen wird, könnte ein Transfer in den Fokus rücken.

Stars des FC Bayern fehlt angeblich absolute Identifikation

Wie die Entscheidung ausfällt, scheint noch völlig offen. An der Säbener Straße soll man die Qualitäten Upamecanos zwar durchaus schätzen, sich aber auch dessen "teils groben Fehlern" bewusst sein, so das Fachmagazin.

Zudem könnte Upamecano zum Verhängnis werden, dass man ihm die absolute Identifikation mit dem Verein abspricht - ohnehin ein Problem, dass die Bosse an der Isar beschäftigen soll. Neben Upamecano flirteten zuletzt auch Lucas Hernández, Benjamin Pavard, Noussair Mazraoui und Alphonso Davies mehr oder weniger offen mit einem Abschied aus München.

Die Welle der scheinbar unzufriedenen Akteure, die ihre persönlichen Interessen über den FC Bayern stellen, soll Tuchel und Co. derzeit durchaus Kopfzerbrechen bereiten. Dem "kicker" zufolge ist man sich in der Führungsriege der Münchner bewusst, dass es viel Arbeit und einen intensiven Austausch benötigt, um "die Spieler wieder emotional mehr an den FC Bayern zu binden" und neue, gesunder Hierarchien zu schaffen.