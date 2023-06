Daran hakt der Bülter-Verkauf beim FC Schalke noch

IMAGO/KH

Marius Bülter wird den FC Schalke 04 wohl verlassen

In der letzten Woche kamen die ersten Meldungen auf, laut denen sich Marius Bülter in Richtung 1899 Hoffenheim verändern wolle, um auch weiterhin Bundesliga spielen zu können. Doch noch gibt es keine Vollzugsmeldung beim Torjäger des FC Schalke 04. Das hat einen bestimmten Grund.

Der "kicker" bestätigte zwar den "Sky"-Bericht, wonach Hoffenheim tatsächlich ernsthaft am 30-Jährigen interessiert ist.

Allerdings habe es bis dato noch keine detaillierten Verhandlungen zwischen den Klubs aus dem Ruhrgebiet und dem Kraichgau gegeben, hieß es von dem Fachmagazin weiter. Mehr noch: Hoffenheim soll bislang noch nicht einmal Kontakt zum FC Schalke in der Causa Marius Bülter aufgenommen haben.

Vielmehr stünden zunächst noch konkrete Verhandlungen zwischen der TSG und dem Spieler an, um sich auf die Rahmendetails eines möglichen Klubwechsel in den Südwesten zu einigen.

Marius Bülter traf elf Mal für den FC Schalke 04

Bülter war in der Schalker Abstiegssaison eine der Positiv-Erscheinungen im königsblauen Trikot. In seiner zweiten Saison im Klub setzte sich der 1,90-m-Mann auch im deutschen Fußball-Oberhaus als Außenstürmer bei den Knappen durch und traf wie schon in seiner Debüt-Spielzeit für S04 zweistellig.

In 33 der 34 Saisonspiele lief Bülter für den FC Schalke auf, markierte dabei elf Treffer. Vor allem in den Frühjahrsmonaten hatte der gebürtige Ibbenbürener mit acht Toren zwischen Februar und Mai großen Anteil daran, dass die Gelsenkirchener lange Zeit wieder vom Klassenerhalt träumen konnten.

Beim Zweitligisten besitzt Bülter noch einen laufenden Vertrag bis Sommer 2025. Eine mögliche Ablösesumme soll sich auf geschätzt fünf Millionen Euro belaufen. Er war im Sommer 2021 vom 1. FC Union nach Schalke gewechselt, wo er sich auf Anhieb als Stammspieler und Leistungsträger etablierte.