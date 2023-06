FC Bayern will Torwart verleihen

IMAGO/Revierfoto

Johannes Schenk (2.v.l.) soll den FC Bayern vorübergehend verlassen

Beim FC Bayern herrscht in der kommenden Saison ein Überangebot im Tor. Ein Keeper soll nun verliehen werden.

Mit Manuel Neuer, Yann Sommer, Sven Ulreich, Alexander Nübel und Johannes Schenk stehen dem FC Bayern in der Spielzeit gleich fünf Torhüter zur Verfügung.

Laut übereinstimmenden Medienberichten steht bereits fest, dass Neuer nach seiner Verletzung als Nummer eins zurück in den Kasten des deutschen Rekordmeisters kehren wird. Sein Ersatzmann soll Ulreich werden.

Sommer dagegen steht wohl vor einem Abschied. Der Schweizer war erst im Winter für acht Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern gewechselt, nachdem sich Neuer bei einer Ski-Tour den Unterschenkel gebrochen hatte.

Sommers Arbeitspapier ist zwar noch bis 2025 gültig, dennoch gilt ein schneller Abschied als vorstellbar. Zu durchwachsen waren seine Leistungen in der generell chaotischen Rückserie.

Auch Nübel hat nach seiner Leihe zur AS Monaco wohl keine Zukunft beim FC Bayern. Laut "Sky" wollen sich die Münchner im Sommer endgültig vom Ex-Schalker trennen. Auch der 26-Jährige selbst peile einen Abgang an.

Unklar ist dagegen noch, wer in der kommenden Saison dritter Torwart des FC Bayern ist. Diesen Posten bekleidet derzeit Johannes Schenk.

Verlässt Schenk den FC Bayern?

Laut "kicker" soll das 20 Jahre alte Torwart-Talent allerdings verliehen werden, um Spielpraxis auf hohem Niveau zu sammeln.

Schenk spielt seit 2017 für die Münchner. Bei den Profis stand er zwar oft im Kader, einen Einsatz konnte er aber bislang noch nicht verbuchen.

Für die Reservemannschaft absolvierte Schenk in der beendeten Saison 20 Spiele in der Regionalliga Bayern. Hinzu kommen drei Partien für die U19 in der UEFA Youth League.

Sollte Schenk tatsächlich verliehen werden, bliebe dem FC Bayern noch der 19-jährige Tom Ritzy Hülsmann als Option für die Nummer drei. Zuletzt hatte der "kicker" aber schon berichtet, dass die Münchner wohl einen neuen Torwart verpflichten werden.