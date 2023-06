Kaufoption für Abwehrtalent: Bleibt der FC Bayern hart?

IMAGO/Blatterspiel

Bright Arrey-Mbi könnte dem FC Bayern bald endgültig den Rücken zukehren

Beim FC Bayern hat sich Abwehrtalent Bright Arrey-Mbi nicht durchsetzen können, stattdessen fand der 20-Jährige sein Glück auf Leihbasis beim Zweitligisten Hannover 96. Ein permanenter Transfer steht bevor, Knackpunkt ist jedoch noch die Höhe der Ablösesumme.

Nach Angaben des "kicker" wird der 20 Jahre alte Innenverteidiger Bright Arrey-Mbi den FC Bayern im Sommer endgültig verlassen und sich Hannover 96 anschließen. Die Niedersachsen planen bereits für die kommende Saison mit dem wuchtigen Defensivspieler, in den nächsten Jahren soll er an der Leine zu einem Topspieler reifen.

Für die im vereinbarten Leihvertrag festgeschriebene Kaufoption in Höhe von 450.000 Euro kann H96 den Linksfuß ohne weitere Verhandlungen vom FC Bayern loseisen. Dem Fachblatt zufolge erhoffen sich die Hannoveraner jedoch, die Summe in Gesprächen mit dem deutschen Rekordmeister noch etwas drücken zu können. Ob sich die Münchner darauf einlassen, ist unklar.

Arrey-Mbi, in Kamerun geboren und im niederrheinischen Kaarst aufgewachsen, war aus beruflichen Gründen der Mutter als Jugendlicher nach England gekommen, wo er zunächst in der Nachwuchsabteilung von Norwich City und dann des FC Chelsea spielte.

Flick verhilft Arrey-Mbi zum Champions-League-Debüt mit dem FC Bayern

Im Jahr 2019 schnappte sich schließlich der FC Bayern die Dienste des Abwehrtalents, als 16-Jähriger nahm er bereits am Profitraining unter dem damaligen Chefcoach und heutigen Bundestrainer Hansi Flick teil.

Im Dezember 2020 debütierte er erstmals bei den Bayern-Stars - obendrein in der Champions League gegen Atlético Madrid. Durchsetzen konnte sich Arrey-Mbi unter Flick jedoch nicht, vielmehr kam er regelmäßig in der zweiten Mannschaft in der 3. Liga zum Einsatz.

Es folgte ein Leihwechsel in der Rückrunde der Saison 2021/22 zu Bundesligist 1. FC Köln und eine weitere Ausleihe zu Hannover 96. Für Hannover bestritt Bright Arrey-Mbi in der abgelaufenen Spielzeit 16 Pflichtspiele, 15 Mal stand er in der Startelf.