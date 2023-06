Millionenangebot für Millot: VfB-Retter vor Abschied?

IMAGO/Revierfoto

Enzo Millot trat in der Relegation zweimal für den VfB Stuttgart

Monatelang fand sich Enzo Millot beim VfB Stuttgart überhaupt nicht zurecht, galt noch im letzten Winter als großer Transferflop. Ausgerechnet in der Relegation gegen den HSV ging sein Stern bei den Schwaben dann doch noch auf, als er mit zwei Toren und einem Assist zum VfB-Retter avancierte. Plötzlich ploppen die ersten Millionen-Gerüchte um den Youngster auf.

Der zentrale Mittelfeldspieler war im Sommer 2021 für weniger als zwei Millionen Euro von der AS Monaco an den Neckar gewechselt. Nachdem er es in seinem ersten Jahr im Ländle auf keinen einzigen Startelf-Einsatz in der Bundesliga brachte, durfte er in 2022/2023 immerhin neunmal von Beginn an ran.

Eine richtigen Leistungssprung legte der 20-Jährige aber erst unter dem neuen Cheftrainer Sebastian Hoeneß hin, der Millot immer häufiger das Vertrauen schenkte.

In den überaus wichtigen Relegationsspielen gegen den Hamburger SV zahlte es der Franzose mit seinen ersten Saisontoren zurück. Beim entscheidenden 3:1-Auswärtssieg der Schwaben bei den Rothosen traf Millot zum zwischenzeitlichen Ausgleich, besorgte dann auch noch die Führung für seine Farben (Endstand 3:1).

VfB hat schon Nachfolge-Kandidaten im Visier

Laut einem Bericht des "kicker" steht der VfB-Retter mittlerweile wieder bei anderen Klubs im Fokus, nachdem es in seinen ersten eineinhalb Jahren in Stuttgart sehr ruhig um den ehemaligen U-Nationalspieler Frankreichs geworden war. So soll der französische Erstligist RC Lens Interesse an Millot haben, der in 29 Bundesliga-Einsätzen noch immer ohne Treffer dasteht.

Millot steht noch bis 2025 beim VfB Stuttgart unter Vertrag und könnte daher eine hohe Ablösesumme generieren. Nach Informationen des Fachmagazins rechnen die Klubboss durchaus mit zehn Millionen Euro oder mehr für den Mittelfeldmann, dem zeitweise Anpassungsschwierigkeiten bei den Schwaben nachgesagt wurden.

Sollte es tatsächlich zum Verkauf Millots in diesem Sommer kommen, hätte der 16. der abgelaufenen Bundesliga-Saison wohl schon mehrere Nachfolge-Kandidaten auf dem Zettel. So soll der VfB an Moritz Kwarteng vom 1. FC Magdeburg und Jeong Woo-Yeong vom SC Freiburg interessiert sein. Mit Letzterem soll es laut "kicker" sogar schon direkten Kontakt gegeben haben.