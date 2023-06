Doch kein Wechsel? Aufsehen um Rice-Video

IMAGO

Declan Rice wird seit Wochen beim FC Bayern gehandelt

Declan Rice von West Ham United ist derzeit unbestritten eines der am heißesten gehandelten Eisen auf dem Transfermarkt. Neben den englischen Schwergewichten FC Arsenal, FC Chelsea, Manchester United und Manchester City soll auch der deutsche Rekordmeister mit dem Gedanken spielen, für den englischen Nationalspieler an die finanzielle Schmerzgrenze zu gehen. Ein unlängst aufgetauchtes Video dürfte den Hoffnungen der Top-Klubs allerdings einen Dämpfer versetzen.

Nach dem Gewinn der Europa Conference League vor wenigen mit der Frage konfrontiert, ob dies das letzte Spiel von Declan Rice für West Ham United gewesen sei, erklärte David Sullivan, der Mehrheitseigner der Hammers: "Ich denke, das ist so". Man habe dem 24-Jährigen vor eineinhalb Jahren 220.000 Euro pro Woche geboten und er habe abgelehnt. Rice wolle gehen und "einen Spieler, der nicht hier sein will, kann man nicht halten", so Sullivan, der seinen Schützling zudem tadelloses Verhalten attestierte, gegenüber "talkSPORT" weiter.

Offizielle Angebote habe er noch nicht erhalten, erwarte diese aber in den Tagen nach dem letzten Pflichtspiel der Saison. Außerdem hätten "drei oder vier Klubs Interesse gezeigt".

Superstar bekennt sich offenbar zu West Ham United

Die Zeichen, die eindeutig auf eine Trennung hindeuteten, soll Rice selbst nun allerdings gehörig durcheinander gewirbelt haben.

Im Netz kursiert ein Video, in dem ein junger Dan den Mittelfeldstar fragt: "Zu welchen Klub möchtest du gehen?" Rice antwortet: "Nirgendwo hin, ich bin West Ham". Der Anhänger gibt daraufhin keine Ruhe und will wissen, wohin es den Rechtsfuß ziehen würde, wenn er West Ham verlassen müsste. Der Superstar beharrt unter Jubelrufen: "Werde ich nicht, West Ham ist mein Klub."

Offen ist, ob es sich tatsächlich um ein Video neueren Datums handelt. Der TikTok-Account virajplays4, der den Mitschnitt verbreitete, behauptet allerdings, es handele sich um eine Aufnahme vom 10. Juni. Auf dem linken Arm des Superstars ist zumindest ein Tattoo zu sehen, das er sich anlässlich der Geburt seines Sohnes im August 2022 stechen ließ.