Bitterer Millionen-Hammer für Schalke und Hertha BSC

IMAGO/Cathrin Mller /M.i.S.

Hertha BSC und den FC Schalke 04 kommt der Abstieg teuer zu stehen

Der Abstieg aus der Fußball-Bundesliga kostet die klammen Vereine FC Schalke 04 und Hertha BSC stattliche Millionen-Summen.

Wie der "kicker" vorrechnet, erhält Schalke in der 2. Liga in der kommenden Saison lediglich TV-Gelder in Höhe 21,5 Millionen Euro. Das sind 22,7 Millionen Euro weniger als in der abgelaufenen Spielzeit, als 44,2 Millionen Euro in die nicht gerade üppig gefüllten Klub-Kassen flossen.

Hertha BSC verzeichnet demnach sogar eine Mindereinnahme in Höhe von rund 23,5 Millionen Euro. Die Alte Dame kassiert 2023/2024 nur noch 24,1 Millionen Euro statt zuvor 47,6 Millionen Euro aus dem TV-Topf.

Folgen hat der Abstieg von Schalke und Hertha auch für den Hamburger SV: Die Rothosen rutschen in der TV-Tabelle um einen Platz nach hinten und streichen damit 600.000 Euro weniger ein. Der HSV hatte den Aufstieg in der Relegation gegen den VfB Stuttgart deutlich verpasst.

FC Schalke 04 und Hertha BSC als sportliche Favoriten

Wie der "kicker" weiter aufführt, hat der Abstieg von Arminia Bielefeld in die 3. Liga positive finanzielle Auswirkungen für gleich neun Zweitligisten: SC Paderborn, Greuther Fürth, Holstein Kiel, Hannover 96, Karlsruher SC, 1. FC Nürnberg, Hansa Rostock, Eintracht Braunschweig und FC St. Pauli.

Die Hamburger machen der Berechnung zufolge von allen 18 Klubs den größten Sprung und kassieren zukünftig 12,4 Millionen Euro, 1,8 Millionen Euro mehr als zuvor.

Die drei Aufsteiger VfL Osnabrück (8,4 Millionen Euro), SV Wehen Wiesbaden (8,3 Millionen Euro) sowie SV Elversberg (7,6 Millionen Euro) reihen sich auf den Platzen 16-18 im TV-Geld-Ranking ein.

Sportlich geht Schalke neben dem HSV als klare Favoriten in die kommende Zweitliga-Saison. "Wir werden hart arbeiten und alles dafür tun, eine Mannschaft zusammenzustellen, die die Ambitionen hat, wieder aufzusteigen", sagte S04-Lizenzspielerleiter Gerald Asamoah.

Den direkten Wiederaufstieg dürfte auch Hertha BSC als Ziel ausgeben. Die Berliner bangen aber noch um die Lizenz für die 2. Bundesliga.