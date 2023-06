EM-Turnierchef Lahm mit klaren Forderungen ans DFB-Team

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Uwe Koch

Philipp Lahm will bei der EM 2024 in Deutschland ein neues "Wir-Gefühl" erleben

Ein Jahr vor dem Beginn der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland hat Philipp Lahm, der Chef des Organisationskomitees der Heim-EM 2024, klare sportliche Forderungen an die deutsche Nationalmannschaft gestellt.

"Es muss eine Mannschaft auf dem Platz zu sehen sein für die Zuschauer, mit der man sich identifizieren kann", sagte der Weltmeister von 2014 im exklusiven Interview mit RTL/ntv und sport.de.

Man müsse sehen, "dass einer für den anderen auf dem Platz kämpft, dass die Mannschaft im Vordergrund steht und nicht jeder Einzelne. Das ist die große Aufgabe", erklärte der 39-Jährige weiter: "Wir haben ein Jahr vor uns, aber das muss passieren."

Um die Fans mitzunehmen, ist für Lahm vor allem eines entscheidend: der Teamgeist. "Das gehört auf dem Rasen dazu, dass man sieht, der eine steht für den anderen ein und unterstützt den anderen unerbittlich", betonte Lahm: "Das will der Fan einfach sehen. Und so wie man es auch auf dem Amateurplatz gerne sieht, will man das auch bei der Nationalmannschaft sehen, weil sie vertreten unser Land."

EM-Turnierchef Lahm: "Ein neues Wir-Gefühl schaffen!"

Lahm sieht in der Heim-EM auch einen gesellschaftlichen Auftrag. "Ich glaube, es ist wichtig, dass wir in Deutschland, aber auch europaweit wieder ein neues Wir-Gefühl schaffen. Wieder mehr Zusammenhalt. Dass nicht jeder an sich denkt, sondern eher an die Gemeinschaft", holte der langjährige Kapitän des DFB-Teams und des FC Bayern aus: "Wir können uns so zeigen, wie wir sind, eben weltoffen!"

Die vielfältigen Herausforderungen im EM-Gastgeberland sind für Lahm nicht losgelöst von der Nationalmannschaft zu sehen. "Vielleicht spiegelt die Mannschaft auch die Gesellschaft wider, dass jeder mehr an sich denkt als an das Gesamte. Das könnte das Problem sein", so der 113-fache Nationalspieler.

Als Paradebeispiele, wie es nicht laufen sollte, benannte Lahm die WM-Turnier 2018 und 2022, die für Deutschland mit dem Aus in der Vorrunde endeten, und das EM-Turnier 2021, bei dem die DFB-Elf nach holpriger Vorrunde mit 0:2 gegen England im Achtelfinale ausschied.

Er habe "nicht die klare Mannschaft gesehen", verriet der WM-Kapitän von Rio 2014: "Wer ist eigentlich die deutsche Nationalmannschaft und für was steht die deutsche Nationalmannschaft? Das muss das große Ziel sein. Dann glaube ich, ist aber auch möglich, die Menschen wieder zu begeistern für ihre Nationalmannschaft."

EM-Turnierchef Lahm: "Wir gehören sicher nicht zu den Favoriten"

Die Nationalmannschaft sei "das größte Gut, das wir in Deutschland, was den Sport betrifft, haben", glaubt Lahm: "Dass man sich mit der Mannschaft gerne identifiziert, dass man sie anfeuert, mit ihr leidet, mit ihr aber auch feiert."

Das schlechte Abschneiden der Nationalmannschaft ist für den DFB-Ehrenspielführer der Hauptgrund, um auf einen Titelanspruch zu verzichten. "Wir gehören sicher nicht zu den Favoriten", meinte Lahm: "Wenn man bei den letzten drei Turnieren - bei der Weltmeisterschaft zweimal in der Vorrunde, im Achtelfinale bei der Europameisterschaft - ausscheidet, dann gehört man sicherlich nicht zu den Favoriten."

Lahm, der mit dem FC achtmal Deutscher Meister und sechsmal DFB-Pokalsieger wurde, forderte zudem ein Ende der Experimentierphase von Bundestrainer Hansi Flick.

"Ich brauche Vertrauen zu meinen Mitspielern, die sich gut ergänzen und dann auch die Mannschaft führen", sagte er.

Wichtig sei, "dass es einen Kern der Mannschaft geben muss und der muss offensichtlich sein und erkennbar sein, sodass sich auch die Fans darin wieder sehen". Bestimmte Mannschaftsteile "müssen sich einspielen", machte Lahm deutlich.

Lahm sieht kein Stürmerproblem im DFB-Team

Das Mittelstürmerproblem in der Nationalelf relativierte Lahm in diesem Zusammenhang. "Der klassische Stürmer ist nicht mehr so gegeben wie zum Beispiel Miro Klose früher, der ein klassischer Neuner war", findet er: "Es gibt schon noch ein paar und man muss halt dann auch manchen Spielern einfach mehr vertrauen und sagen, das sind unsere Mittelstürmer, und der bleibt es vielleicht auch mal!

Havertz sei "ein exzellenter Spieler, der bei Chelsea sehr, sehr oft spielt, wo ich sage ja, wir haben schon einen, wir müssen nur auch manchmal an diese Person dann auch glauben", erklärte Lahm: "Und mit Füllkrug haben wir ja noch einen klassischen Mittelstürmer."

Gerüchte über einen Einstieg im Sportvorstand des FC Bayern verwies der EM-Turnierchef ins Reich der Fabeln - zumindest bis zum Turnier. "Ich habe so einen tollen Job hier. Also wenn man verantwortlich ist und Turnierdirektor der Euro 2024 sein darf. Aktuell mache ich mir darüber überhaupt keine Gedanken", stellte Lahm klar.

Auch zum VfB Stuttgart, bei dem Lahm als Berater der Geschäftsführung tätig ist und der in der Relegation dem Abstieg aus der Bundesliga entkam, äußerte sich der Ex-Nationalspieler: "Es muss das Ziel sein in den nächsten Jahren, dass man wieder weiter oben anklopft und nicht jedes Jahr dann um einen Abstieg spielt."

Das internationale Abschneiden der Bundesliga in der abgelaufenen Spielzeit sieht Lahm kritisch. "In der Champions League muss man sich ein bisschen Sorgen machen, weil in letzter Zeit keiner mehr wirklich weit oben angeklopft hat", hielt der Triple-Sieger von 2013 fest: "Und wenn Bayern ausscheidet, zurzeit oft im Viertelfinale, dann sind alle raus. Wir hinken in den Top Platzierungen hinterher."