Mourinho gewinnt Poker um Star von Eintracht Frankfurt

IMAGO/Laszlo Szirtesi/Shutterstock

José Mourinho soll großer Fan von Evan Ndicka von Eintracht Frankfurt sein

Mitte Mai vermeldete die "Bild", dass sich Evan Ndicka doch vorstellen kann, seinen auslaufenden Vertrag bei Eintracht Frankfurt zu verlängern und schürte damit die Hoffnungen der SGE-Fans. Mehr als Wunschdenken war dieses Szenario aber wohl nicht. Ein Wechsel zur AS Rom soll beschlossene Sache sein.

Die Wege von Evan Ndicka und Eintracht Frankfurt trennen sich nach fünf äußerst erfolgreichen Jahren. Der 23-jährige Franzose wird seinen Kontrakt bei den Hessen nicht verlängern und stattdessen zur AS Rom wechseln. Das berichtet die Sportzeitung "Gazzetta dello Sport".

Demnach unterzeichnet Ndicka in der ewigen Stadt für fünf Spielzeiten und kassiert künftig drei Millionen Euro pro Saison. Der gebürtige Pariser soll in den nächsten Tagen seinem Medizincheck in Italiens Hauptstadt absolvieren, heißt es.

Der Innenverteidiger, für den die Eintracht 2018 5,5 Millionen Euro an den französischen Klub AJ Auxerre überwies, gilt als Wunschkandidat von Startrainer José Mourinho, sich bereits im vergangenen Sommer intensiv um die Dienste des Linksfußes bemüht haben soll. Offenbar mit Erfolg: Die AS Rom setzte sich dem Bericht zufolge unter anderem gegen die prominenten Konkurrenten gegen Manchester United, FC Barcelona und AC Mailand durch.

Eintracht Frankfurt bedankt sich bei Ndicka

Für Eintracht Frankfurt kommt die Entwicklung keineswegs überraschend, am vergangenen Mittwoch veröffentlichte der Bundesligist bereits eine Meldung, die die Trennung endgültig bestätigte.

"Wir hätten Evan gerne auch in Zukunft bei Eintracht Frankfurt gesehen, es ist daher schade, dass er uns verlässt. Gleichzeitig gilt Evan unser Dank für fünf gemeinsame Jahre, in denen er bereits zu Beginn in jungem Alter als Stammspieler seine Leistung gebracht hat. Am sportlichen Erfolg und der positiven Entwicklung von Eintracht Frankfurt hat er seinen Anteil. Für seine Zukunft wünschen wir ihm alles Gute", wird Sportchef Markus Krösche darin zitiert.

Ndicka bestritt 183 Pflichtspiele (12 Tore/10 Vorlagen) für die Adlerträger.