Hier läuft das DFB-Jubiläumsspiel live im Free-TV

IMAGO/Marc Schueler

Bundestrainer Hansi Flick testet auf dem Weg zur Heim-EM

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet am Montagabend (18:00 Uhr) ihr 1000. Länderspiel seit der Premiere vor 115 Jahren. In Bremen ist die Auswahl der Ukraine zu Gast. Hier läuft das Länderspiel des DFB live im Fernsehen und Stream.

Auftakt zum Länderspiel-Dreierpack der DFB-Auswahl: Bevor Bundestrainer gegen Polen (Freitag, 16.06.) und Kolumbien (Dienstag, 20.06.) Testspiele bestreitet, empfängt die deutsche Nationalmannschaft die ukrainische Auswahl zu einem Benefizspiel.

Flick zählt dabei auf die Rückkehrer Antonio Rüdiger von Real Madrid, Champions-League-Sieger Ilkay Gündogan und Bayern Münchens Leroy Sané sowie auf BVB-Star Julian Brandt und Inter Mailands Robin Gosens, die bei den vorangegangenen Länderspielen im März nicht im Kader standen. Dafür verzichtet der Bundestrainer auf einige große Namen wie Niklas Süle, den angeschlagenen Serge Gnabry, Thomas Müller und Mario Götze.

Für Deutschland ist es das insgesamt neunte Länderspiel gegen die Ukraine. Bislang gab es fünf Siege und drei Unentschieden. Der höchste Sieg war das 4:1 im Relegationsspiel 2001 in Dortmund, mit dem die DFB-Auswahl doch noch das Ticket zur WM-Endrunde in Japan und Südkorea lösen konnte. Teamchef der Nationalelf war damals der heutige DFB-Sportdirektor Rudi Völler.

Das letzte Aufeinandertreffen gab es im November 2020 in Leipzig. In der Nations League gab es einen 3:1-Erfolg nach Toren von Leroy Sané und dem zweimal erfolgreichen Timo Werner.

Für Hansi Flick ist es die 22. Partie als Bundestrainer, die Bilanz ist bislang durchwachsen: Der 58-Jährige verbuchte zwölf Siege, sechs Remis und drei Niederlagen, die letzte Ende März beim 2:3 gegen Belgien in Köln. Flick konnte an seinen Bundestrainer-Startrekord von acht Siegen in Folge nicht mehr anknüpfen.

Hier läuft das DFB-Länderspiel live im TV und Stream