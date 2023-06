BVB erhält Konkurrenz im Sancho-Poker

IMAGO/Richard Callis/SPP

Wechselt Jadon Sancho zurück zum BVB?

Seit einigen Wochen wird über eine Rückkehr von Jadon Sancho von Manchester United zu Borussia Dortmund spekuliert. Nun steht der Ex-BVB-Star aber wohl vor einem Wechsel innerhalb der Premier League.

Wie der "Daily Star" berichtet, streckt Tottenham Hotspur die Fühler nach Sancho aus. Demnach sind die Spurs bereit, 50 Millionen Pfund (58,4 Millionen Euro) für den Flügelstürmer zu zahlen.

Sanchos Vertrag bei Manchester United ist zwar noch bis 2026 datiert. Ein vorzeitiger Abschied ist aber wohl nicht ausgeschlossen.

Bei den Red Devils fand sich Sancho nach seinem Wechsel vom BVB im Sommer 2021 nur schwer zurecht. 79 Pflichtspiele stehen im ManUnited-Dress zu Buche. Dabei erzielte der 23-Jährige magere zwölf Treffer und bereitete sechs weitere Tore vor.

In der beendeten Spielzeit kam Sancho zwar dennoch in 41 Pflichtspielen zum Einsatz (sieben Tore, drei Vorlagen), ein dauerhafter Stammplatz blieb ihm auf Grund massiver Leistungsschwankungen jedoch verwehrt.

Bereits in den vergangenen Monaten war deshalb auch eine Rückkehr von Sancho zum BVB ins Gespräch gebracht worden.

Zuletzt hatte "TEAMtalk" berichtet, dass Manchester United Sancho keine Steine in den Weg legen würden, sollte ein entsprechendes Angebot eintreffen.

BVB "ein echter Anwärter" auf Sancho-Transfer?

Sollte Borussia Dortmund grünes Licht aus Manchester erhalten, so sei der Vizemeister "ein echter Anwärter" auf einen Sancho-Transfer. Die Spekulationen seien in letzter Zeit weitaus konkreter geworden, so das Online-Portal weiter.

Zuvor hatte schon die "SZ" berichtet, dass Sancho mit einem Comeback beim BVB liebäugelt. Die "Bild" meldete, dass sich Dortmunds Sportchef Sebastian Kehl im Austausch mit Sanchos Agenten befinde. Im Raum stehe demnach aber allenfalls eine Leihe, damit der Angreifer wieder neues Selbstvertrauen tanken kann.