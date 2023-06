Medien: Real bietet Schnäppchen-Summe für Mané

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Sadio Mané konnte beim FC Bayern noch nicht überzeugen

Als der FC Bayern im Sommer 2022 Superstar Sadio Mané für die verhältnismäßig schmale Ablöse von 32 Millionen Euro vom FC Liverpool loseiste, wurden die Münchner für einen echten Transfercoup gefeiert. Ein Jahr später ist Ernüchterung eingekehrt, Mané könnte den deutschen Rekordmeister schon wieder verlassen - erneut zum Schnäppchenpreis?

Angeblich soll Real Madrid mit dem Gedanken spielen, Sadio Mané vom FC Bayern zu verpflichten. Etwaige Gerüchte, die in den vergangenen Tagen erstmals kursierten, befeuert nun "Diario Gol".

Demnach sind die Königlichen allerdings nicht besonders scharf auf den Senegalesen und ziehen einen Kauf nur in Betracht, wenn die Ablöse für den 31-Jährigen nicht mehr als 15 bis 18 Millionen Euro beträgt.

Dass man sich an der Isar angesichts solcher Zahlen überhaupt gesprächsbereit zeigt, darf bezweifelt werden. Zwar veröffentlichte die "Bild" im Sommer 2022 eine Gehaltstabelle, der zufolge Mané bei Bayern 22 Millionen Euro verdienen soll, was die Verhandlungen mit möglichen Interessenten enorm erschweren dürfte, eine Offerte jenseits der 20 Millionen Euro dürfte aber dennoch vonnöten sein, um den Poker um den Stürmer zu gewinnen.

Immerhin mangelt es nicht an Gerüchten rund um Mané. In den vergangenen Wochen wurde der Angreifer unter anderem beim extrem finanzstarken Premier-League-Trio Newcastle United, Manchester United und dem FC Chelsea gehandelt.

Mané enttäuscht beim FC Bayern auf ganzer Linie

Ohnehin scheint eine Rückkehr auf die Insel der logische Schritt zu sein. Mit 111 Toren und 75 Vorlagen in 263 Partien im englischen Fußball-Oberhaus für den FC Southampton und den FC Liverpool hat Mané dort sehr tiefe Fußstapfen hinterlassen.

Entsprechend groß fällt im Königreich die Überraschung über Manés Scheitern in der Bundesliga aus: "Ich bin schockiert, dass Sadio Mané in München nie angekommen ist. Er war einer der besten Premier-League-Spieler, die wir in den letzten sechs Jahren gesehen haben. Ich kann es einfach nicht glauben, dass dieser Transfer gar nicht funktioniert hat", erklärte TV-Experte und Manchester-United-Legende Gary Neville zuletzt gegenüber "Sky UK".

In wettbewerbsübergreifend bisher 25 Spielen für den FC Bayern gelangen Mané nur sieben Treffer und fünf Vorlagen