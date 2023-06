Robert Glatzel bleibt beim Hamburger SV

Axel Heimken, dpa

Torjäger Robert Glatzel bleibt beim HSV

Trotz des verpassten Aufstiegs in die Fußball-Bundesliga hat Angreifer Robert Glatzel seinen Vertrag beim Hamburger SV vorzeitig bis zum Sommer 2027 verlängert.

"Obwohl wir in den letzten zwei Jahren leider unser großes Ziel verpasst haben, hatte ich die mit Abstand glücklichste Zeit in meiner bisherigen Karriere", sagte Glatzel, der seit seinem Wechsel an die Elbe 2021 mit 22 und 19 Treffern jeweils erfolgreichster HSV-Torschütze war: "Ich habe mich bei einem Verein noch nie so wohl gefühlt."

Vor seiner Zeit beim HSV war Glatzel an den FSV Mainz 05 ausgeliehen, mit dem HSV ist er zweimal in der Relegation an der Rückkehr in die Bundesliga gescheitert. Sein bisheriger Vertrag lief bis 2025.

"Bobby ist ein sehr wichtiger Spieler für unsere Mannschaft, nicht nur aufgrund der vielen Tore, die er in den vergangenen beiden Jahren für den HSV geschossen hat und auch in Zukunft schießen wird", sagte Klub-Vorstand Jonas Boldt: "Deshalb ist es ein ganz wichtiges Signal, dass er sich dazu entschieden hat, in Hamburg und beim HSV zu bleiben und darüber hinaus seinen Vertrag auch noch einmal zu verlängern. Dies zeigt, dass auch er von unserem Weg überzeugt ist, den wir nun gemeinsam fortsetzen."