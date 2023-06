So viel zahlt Frankfurt für Toppmöller an den FC Bayern

IMAGO/Markus Fischer

Dino Toppmöller wird neuer Cheftrainer bei Eintracht Frankfurt

Am Montagmorgen meldete Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt endlich Vollzug, nachdem die Personalie bereits seit Wochen rund um die SGE herumgeisterte: Dino Toppmöller wird neuer Cheftrainer beim diesjährigen DFB-Pokalfinalisten und hat einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Um sich die Dienste des 42-Jährigen zu sichern, musste die Eintracht eine Ablösesumme an den FC Bayern zahlen.

Dort war Toppmöller von Sommer 2021 bis zum April 2023 als Assistenztrainer von Julian Nagelsmann tätig. Nach der Beurlaubung des Trainerteams lief auch der Vertrag des Co-Trainers bei den Münchnern noch weiter, Toppmöller galt ebenso wie Nagelsmann lediglich als freigestellt.

Ergo ließ sich der FC Bayern den Vereinswechsel Toppmöllers nach Frankfurt eine Ablösesumme kosten, ehe das Arbeitsverhältnis an der Säbener Straße aufgelöst wurde.

Laut "Sky"-Informationen soll es dabei um eine Zahlung in Höhe von 250.000 Euro gegangen sein, die aus der Main-Metropole nach München flossen. "Sky"-Reporter Florian Plettenberg merkte an, dass es sich dabei um bestätigte Informationen handele. Bereits im Vorfeld wurde über diese Summe in übereinstimmenden Medienberichten spekuliert.

Krösche sieht in Toppmöller einen "richtig guten Trainer"

Toppmöller wird Mitte Juli in seine erste Saisonvorbereitung als Cheftrainer eines Bundesliga-Klubs starten, nachdem er in den letzten Jahren schon erfolgreich als Nagelsmann-Assistent bei RB Leipzig und dem FC Bayern gearbeitet hatte.

"Er ist ein richtig guter Trainer, der eine gute Kommunikation pflegt. [...] Er will mit jungen Spielern arbeiten, hat eine klare Idee und eine gute Ansprache auf dem Platz. Wir freuen uns extrem, dass er jetzt bei uns die nächsten Jahre Trainer ist", hatte SGE-Sportvorstand Markus Krösche die Wahl auf den Ex-Profi als Nachfolger von Oliver Glasner begründet.

"Er will sich weiterentwickeln und bei Eintracht Frankfurt die nächsten Steps mit uns gehen und will dort auch für einen gewissen Spielstil stehen", führte Krösche weiter aus.