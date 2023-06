Eintracht Frankfurt nimmt zwei Stürmer ins Visier

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Ermedin Demirovic soll das Interesse von Eintracht Frankfurt geweckt haben

Eintracht Frankfurt steht ein Umbruch in der Offensive bevor. Zwei Stürmer-Kandidaten werden bereits gehandelt.

Randal Kolo Muani wird seit Wochen mit einem Abschied aus Frankfurt in Verbindung gebracht. Daran ändert auch ein Dementi von Sportvorstand Markus Krösche nichts.

Topklubs wie der FC Bayern oder Paris Saint-Germain sollen bereit sein, um die 100 Millionen Euro für den Stürmer zu zahlen.

Kolo Muani ist aber wohl nicht der einzige Angreifer, der die SGE im Sommer verlassen könnte. Rafael Borré und Lucas Alario stehen "Bild" zufolge ebenfalls auf einer Streichliste der Hessen.

Borré wollte die Eintracht bereits im Winter verlassen, erhielt damals aber ein Wechselverbot. Mittlerweile stehen die Hessen einem Abgang aber wohl offen gegenüber. Alario war erst im vergangenen Sommer für sechs Millionen Euro von Bayer Leverkusen nach Frankfurt gekommen und hat sich als Flop erwiesen.

Der "Frankfurter Rundschau" zufolge läuft die Stürmersuche daher bereits auf Hochtouren. Das Blatt nennt zwei mögliche Kandidaten: Victor Boniface vom belgischen Klub Royale Union Saint Gilloise und Ermedin Demirovic vom Bundesliga-Konkurrenten FC Augsburg.

Belgien-Kante Kandidat bei Eintracht Frankfurt?

Schon im März hatte die "FR" erstmals über das SGE-Interesse an Boniface berichtet. Der 22 Jahre alte Nigerianer war erst im vorigen Sommer für zwei Millionen Euro aus Norwegen in die Region Brüssel gewechselt und dort voll eingeschlagen.

In bislang 55 Pflichtspiel-Einsätzen für Saint Gilloise sammelte der bullige Stürmer starke 34 Scorerpunkte (22 Treffer, zwölf Assists). Gerade in der Europa League machte er mit sechs Toren und zwei Vorlagen in zehn Partien auf sich aufmerksam.

Da Boniface ein bis 2026 gültiges Arbeitspapier unterschrieben hat, wäre ein Transfer für die Eintracht jedoch sicher kein Schnäppchen.

Augsburg-Knipser zu Eintracht Frankfurt?

Neben Boniface soll auch Demirovic auf dem SGE-Zettel stehen. Der 25-Jährige hatte zuvor beim SC Freiburg keinen Fuß fassen können und sich daher im vergangenen Sommer ablösefrei dem FC Augsburg angeschlossen.

Für den FCA erzielte der gebürtige Hamburger in der beendeten Saison starke achte Tore in 30 Bundesliga-Spielen. Hinzu kommen sechs Vorlagen.

Zuletzt hatte Demirovic aber mit Knieproblemen zu kämpfen, weshalb er sich einer Operation unterziehen musste. Der Eingriff sei erfolgreich verlaufen, teilte der FC Augsburg mit. Der bosnische Nationalspieler werde umgehend mit seiner Reha starten, hieß es.