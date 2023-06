Saudi-Arabien statt BVB? Gündogan-Poker spitzt sich zu

IMAGO/Moritz Mueller

Ilkay Gündogan wird unter anderem beim BVB gehandelt

Eine Rückkehr von Ilkay Gündogan zu Borussia Dortmund wird anscheinend immer unwahrscheinlicher. Neben mehreren europäischen Top-Klubs sollen auch die finanzkräftigen Vereine aus Saudi-Arabien um den früheren BVB-Profi von Manchester City buhlen.

Wie das Portal "Fussballtransfers.com" auf Grundlage eigener Informationen berichtet, streckt der saudische Rekordmeister Al-Hilal die Fühler nach dem frischgebackenen Champions-League-Sieger aus.

Details der Offerte nennt der Bericht nicht. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass Gündogan bei einem Wechsel in das Königreich am Persischen Golf ein exorbitantes Millionen-Gehalt winkt.

Karim Benzema soll dort etwa 50 Millionen Euro pro Saison verdienen. Superstar Cristiano Ronaldo streicht bei Al-Nassr jährlich angeblich sogar 200 Millionen Euro ein.

Mit Benzema könnte Gündogan in Saudi-Arabien künftig sogar zusammenspielen. Sein neuer Arbeitgeber Al-Ittihad buhlt angeblich ebenfalls um den 32 Jahre alten Spielmacher, vermeldete die spanische "Sport".

Ob Gündogan dem Ruf des großen Geldes folgt, ist allerdings noch offen. Paris Saint-Germain, der FC Arsenal sowie der FC Barcelona sollen sich ebenfalls um ihn bemühen.

Zudem hofft ManCity noch auf eine Vertragsverlängerung seines Kapitäns, dessen Arbeitspapier bei den Sky Blues am 30. Juni ausläuft.

BVB-Wechsel von Ilkay Gündogan nur "Wunschträume"?

Angesichts dieser Übermacht dürfte der BVB kaum Chancen im Werben um Gündogan haben.

Der "kicker" schrieb am Montag in diesem Zusammenhang von "Wunschträumen". Der Vizemeister setze nach dem Abgang von Jude Bellingham in Richtung Real Madrid auf "realistischere Personaloptionen" für das Mittelfeld.

Unter anderem wird Gündogans Nationalmannschaftskollege Felix Nmecha (VfL Wolfsburg) gehandelt.

Gündogan war 2016 nach fünf Jahren beim für 27 Millionen Euro zu Manchester City gewechselt. Im hellblauen Trikot absolviert er unter Teammanager Pep Guardiola inzwischen 305 Pflichtspiele (60 Tore, 40 Vorlagen).