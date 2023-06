Aufatmen in Berlin! Hertha BSC erhält die Lizenz

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Präsident Kay Bernstein von Hertha BSC und Co. können aufatmen

Das Zittern hat ein Ende! Der finanziell extrem angeschlagene Bundesliga-Absteiger Hertha BSC erhält wie die anderen 35 Klubs der 1. und 2. Bundesliga von der DFL die Lizenz für die Spielzeit 2023/24. Lange war unklar, ob die Berliner zuvor gestellte Bedingungen erfüllen können.

Die an einige Klubs im April gestellten Voraussetzungen zum Erhalt der Lizenz seien erfolgt, teilte die DFL in einer offiziellen Meldung mit und stellte damit klar, dass auch Hertha BSC 2023/24 in der 2. Bundesliga starten darf. Bei einem Scheitern hätte "Bild" zufolge der Neustart in der Regionalliga gedroht.

"Es ist der schlimmste Fall, den wir je hatten", die Situation, in die sich Hertha BSC manövriert hat, sei "hochkritisch" und die finanziellen Löcher bei Hertha BSC seien noch größer als bisher vermutet. Mit diesen Worten zitierte die "Süddeutsche Zeitung" im Mai einen nicht näher genannten Insider, der Einblick in die Lizensierungsverfahren der deutschen Profi-Klubs hat. Kurz: Der Klub sei nicht mehr hinreichend liquide, es gebe keine Rücklagen mehr.

Hertha BSC reagierte damals in einer offiziellen Stellungnahme eher kurz angebunden, erwiderte, man befinde sich mit der DFL im Austausch, werde sich zu "laufenden Prozessen und zu Spekulationen in den Medien derzeit aber nicht weiter äußern".

Wenig später enthüllte der "kicker" den großen "Knackpunkt": Eine im November fällige Rückzahlung einer Anleihe in Höhe von 40 Millionen Euro, mit deren Hilfe Hertha 2018 Ex-Anteilseigner KKR auszahlte.

Hertha BSC zum Sparen gezwungen

Auf der vereinseigenen Homepage bat Hertha kurz darauf um die Verlängerung der Anleihe um 24 Monate und versprach den Investoren dafür eine Erhöhung des jährlichen Zinssatzes von 6,5 auf 8,5 Prozent. Außerdem "sollen sich die Rückzahlungsbeträge bis zur Endfälligkeit, gestaffelt nach Datum, erhöhen".

Klingt erstmal gut, Sätze, die die "Bild" veröffentlichte, belegten allerdings, dass den Gläubigern eigentlich gar keine Wahl bleibt. Demnach ist die Anleihe unbesichert. Hätte der Klub Insolvenz anmelden müssen, wäre das Geld weg.

Nun ist klar, dass der Worst Case abgewendet wurde. In Berlin wird man künftig dennoch kleine Brötchen backen müssen.

"Unser Prozess der wirtschaftlichen Konsolidierung, Restrukturierung und Sanierung wurde bereits vor Monaten gestartet und ist weiterhin in vollem Gange. Das gilt ebenso für die sportlichen Planungen hinsichtlich der anstehenden Saison. Die Erteilung der Lizenz durch die DFL gibt uns Planungssicherheit. Wir werden weiterhin intensiv daran arbeiten, wirtschaftlich zu gesunden und dabei gleichzeitig einen Kader zusammenzustellen, der wettbewerbsfähig ist", stellt Geschäftsführer Thomas E. Herrich in einer Mitteilung auf "herthabsc.com" klar.