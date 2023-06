Bayern-Star verpasst Nations-League-Endrunde

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Bayern-Star Matthijs De Ligt (2.v.l.) fehlt der Elftal in der Nations League

Innenverteidiger Matthijs de Ligt vom deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München fehlt Gastgeber Niederlande im Final Four der Nations League.

Wie der niederländische Fußball-Verband am Montag mitteilte, zog sich der Profi des deutschen Rekordmeisters Bayern München im Training eine Wadenverletzung zu und fällt im Halbfinale am Mittwoch (20:45 Uhr/DAZN) gegen den WM-Dritten Kroatien in Rotterdam sowie am Sonntag beim Finale oder Spiel um Platz drei aus.

Bondscoach Ronald Koeman nominierte dafür de Ligts Vereinskollegen Daley Blind nach. Die Niederlande sind Gastgeber der dritten Endrunde der Nations League, am Donnerstag in Enschede treffen im zweiten Halbfinale Spanien und Italien aufeinander.