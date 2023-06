BVB plant vier weitere Transfers - Deadline durchgesickert

IMAGO/Fotografie73

Noch mindestens vier Neuzugänge für die U23 des BVB?

Borussia Dortmund will für seine U23 offenbar noch mindestens vier weitere Spieler verpflichten. Intern soll sich der BVB eine Deadline für den Abschluss seiner Personalplanungen gesetzt haben.

Wie der "kicker" berichtet, stehen noch jeweils ein Innen- und ein Außenverteidiger sowie zwei Stürmer auf dem Zettel von BVB-Teammanager Ingo Preuß. Zum Trainingsstart am 29. Juni soll die Kaderplanung abgeschlossen sein, schreibt das Fachmagazin.

Bislang zog der BVB für die neue Saison in der 3. Liga drei externe Neuzugänge an Land: Abwehrspieler Felix Irorere (Karlsruher SC), Mittelfeldspieler Franz Roggow (FC St. Pauli) sowie Stürmer Justin Butler (FC Ingolstadt). Alle drei wechseln ablösefrei nach Dortmund.

Aus der U19 des BVB wurden Torhüter Marian Kirsch, die Innenverteidiger Nnamdi Collins und Hendry Blank sowie Flügelstürmer Samuel Bamba befördert.

Auf der anderen Seite stehen bislang acht Abgänge zu Buche: Maik Amedick (SC Wiedenbrück), Justin Njinmah (Rückkehr nach Leihe zu Werder Bremen), Niklas Lübcke, Aday Ercan, Timo Bornemann, Can Özkan, Niklas Dams und Marco Pasalic (alle Ziel unbekannt).

"Wir bedanken uns bei allen Jungs. Ich bin mir sicher, dass alle einen guten Klub finden und sie ihren Weg machen werden", sagte Preuß.

BVB: Weitere Fragezeichen beim U23-Personal

Offen ist die Zukunft weiterer Spieler wie Antonios Papadopulos, Soumaila Coulibaly oder Ole Pohlmann, dessen auslaufenden Vertrag der BVB gerne verlängern würde.

Problem-Youngster Jayden Braaf, der in der Rückrunde an Hellas Verona in Italien ausgeliehen war, soll den Verein hingegen verlassen.

Die Zweitvertretung des BVB hatte nach einer wechselhaften Saison in der 3. Liga schließlich souverän den Klassenerhalt geschafft. Auch in der kommenden Spielzeit wird das personell dann runderneuerte Team von Trainer Jan Zimmermann betreut, der im Februar den glücklosen Christian Preußer abgelöst hatte.