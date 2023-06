Verwirrung um VfB-Interesse an Gladbach-Torwart

IMAGO/Harald Bremes

Sippel sprang für Gladbach in der vergangenen Saison mehrmals für Omlin ein

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart plant nach dem Klassenerhalt seinen Kader für die kommende Spielzeit. Im Fokus: ein neuer Torwart. Um Interesse an einem Schlussmann von Borussia Mönchengladbach kursieren nun unterschiedliche Meldungen.

Der VfB Stuttgart wird sich nach Angaben von "Sport1" nicht um eine Verpflichtung von Gladbachs Tobias Sippel bemühen. Somit widersprach der Sender Meldungen von "Sky" und der "Rheinischen Post", nach denen der Ersatztorwart der Borussia als möglicher Sommer-Transfer der Schwaben gehandelt wird.

Weder von Seiten des Tabellenzehnten der abgelaufenen Saison noch vom VfB Stuttgart habe es Gespräche mit dem 35 Jahre alten Sippel gegeben, heißt es. Der Routinier hatte erst im vergangenen April seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis Juni 2024 verlängert.

Tobias Sippel ist hinter Stammkraft Jonas Omlin, der im Winter nach dem Abgang von Yann Sommer verpflichtet wurde, nur zweite Kraft in Gladbach. Zudem verfügt die Borussia über den 21 Jahre alten Jan Olschowsky, der mittlerweile sein Bundesliga-Debüt feiern durfte.

Sippel war 2015 vom 1. FC Kaiserslautern an den Niederrhein gewechselt, einen festen Platz zwischen den Pfosten konnte er sich jedoch nie erkämpfen. In der Saison 2022/23 kam der Rechtsfuß dennoch auf sechs Einsätze in der Bundesliga und einem im DFB-Pokal.

Torwart-Wechsel beim VfB Stuttgart bahnt sich an

Beim VfB Stuttgart stehen die Zeichen derweil auf einen Umbruch im Tor: Sowohl Fabian Bredlow als auch Florian Müller können den Klub Medienberichten zufolge im Sommer verlassen. Gesucht wird eine neue, möglichst erfahrene Nummer eins. Keiner der beiden konnte in der abgelaufenen Spielzeit nachhaltig für Stabilität sorgen.

Der "kicker" hatte zuletzt berichtet, dass der SC Freiburg an einer Rückholaktion von Florian Müller interessiert ist. In der Saison 2020/21 war er, damals noch in Diensten von Mainz 05, eine Saison auf Leihbasis für den Sport-Club aktiv.

In Alexander Meyer von Borussia Dortmund hat der VfB Stuttgart "Sky" zufolge unterdessen einen weiteren erfahrenen Ersatzmann ins Visier genommen, um die Torwart-Baustelle im Ländle zu schließen.