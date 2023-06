Enthüllt: So tickt der neue SGE-Coach Toppmöller

Michael Weber IMAGEPOWER via www.imago-images.de

Dino Toppmöller ist neuer Cheftrainer bei Eintracht Frankfurt

Nach knapp zwei Jahren als Assistent beim FC Bayern heuert Dino Toppmöller zur neuen Saison als Cheftrainer bei Eintracht Frankfurt an. Doch auf welche Art von Coach kann sich die SGE freuen? Toppmöllers berühmter Vater Klaus hat nun einen Einblick gegeben, wie der Ex-Münchner so tickt.

Schon länger wurde gemunkelt, dass Dino Toppmöller bei Eintracht Frankfurt eine neue Heimat finden könnte. Nach der Freistellung von Julian Nagelsmannn beim FC Bayern Ende März war auch Toppmöller als dessen rechte Hand kurzzeitig ohne Job. Doch nun heuert der 42-Jährige offiziell bei den Hessen an. Eine Rückkehr an einen bedeutsamen Ort, wie Toppmöllers Vater Klaus, selbst jahrelang Bundesliga-Trainer, nun verriet.

"Mit Dino beginnt eine neue Toppmöller-Ära bei der Eintracht", sagte Klaus, der die SGE selbst zwischen Juni 1993 und April 1994 für 39 Spiele trainierte, gegenüber "Bild" über seinen Sohn.

"Frankfurt war und ist seine große Liebe. Dino war schon als kleiner Junge bei meinen Spielen im Stadion, jetzt ist er dort Trainer. Was für eine Geschichte", freute sich der 71-Jährige und setzte hinzu: "Mein Sohn hat auch gute Kumpels in der Stadt."

Dass Dino seinen Weg machen würde, war Vater Klaus "seit Jahren klar".

"Schon als er in Düdelingen dreimal Meister wurde, sich mit der Mannschaft sensationell für die Euro-Liga qualifizierte. Aber weil das Luxemburg war, ist das hier weitgehend unter dem Radar geblieben", blickte der frühere Bundesliga-Trainer zurück auf die ersten größeren Cheftrainer-Schritte seines Sohnes zwischen 2016 und 2019, bevor dieser sich in die zweite Reihe zurückzog und - nach einem Intermezzo bei RE Virton - Co-Trainer Nagelsmanns wurde. Erst bei RB Leipzig, später beim FC Bayern.

Topmöller: Diese Trainertyp erwartet Eintracht Frankfurt

Ab Juli ist Toppmöller junior nun bei der SGE in vorderster Front gefragt. Auf welchen Trainertyp dürfen sich die Frankfurter Profis und Fans freuen?

"Dino ist sehr akribisch. Geradraus. Ehrlich und direkt. Auch bei weniger angenehmen Themen", charakterisierte Toppmöller senior den 42-Jährigen.

"Er ist ein Trainer-Typ, den die Spieler lieben werden. Da könnt ihr gern nachfragen bei den Bayern oder in Leipzig. Er ist die Ruhe selbst. Immer!", so Klaus, der an dieser Eigenschaft aber offenbar keinen Anteil hat. "Ich wiederhole mich gern: Die Sachlichkeit hat er von seiner Mutter", so der 71-Jährige.

Dino Toppmöller unterschrieb einen langfristigen Vertrag bei der Eintracht bis 2026. Um ihn vom FC Bayern loszueisen, musste die SGE je nach Medienbericht zwischen 200.000 ("Bild") und 250.000 ("Sky") Euro zahlen.