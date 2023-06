Hernández-Showdown beim FC Bayern ganz nah

IMAGO/Mladen Lackovic

Lucas Hernández: FC Bayern oder PSG?

Bleibt Lucas Hernández über die Saison hinaus beim FC Bayern oder wechselt er zu Paris Saint-Germain (oder zu einem anderen Klub)? Diese seit Längerem diskutierte Frage dürfte in Kürze beantwortet werden.

Klar sind nur zwei Dinge: Lucas Hernández hat noch einen Vertrag bis 2024 beim FC Bayern, den die Münchner Bosse gern verlängern möchten.

Passiert das nicht, dürfte der Abwehrspieler schon bald kein Spieler der Münchner mehr sein. So will es auch das Geschäft, denn: Entscheidet sich der französische Nationalspieler gegen eine Verlängerung, müssten ihn die Bayern noch in diesem Sommer verkaufen, um eine adäquate Ablöse zu generieren. Im Winter wäre diese bereits deutlich geringer, ein Jahr später wäre der 27-Jährige gar kostenlos für andere Klubs zu haben, denn dann läuft sein Kontrakt aus.

Kurzum: Es braucht Klarheit in der Zukunftsfrage beim vielseitigen Abwehrspieler, für den der deutsche Fußball-Rekordmeister im Juli 2019 immerhin 80 Millionen Euro an Atlético Madrid überwies. Damit ist Hernández mit Abstand der Rekordtransfer - sowohl auf Zugangs- als auch Abgangsseite.

Schon seit Längerem wird Hernández allerdings mit einem Wechsel zu Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht. Den Franzosen soll ein Engagement in seiner Heimat reizen. PSG hängt sich finanziell mächtig rein. Wie geht es also weiter für den Abwehrspieler?

Die Frage dürfte bereits in Kürze beantwortet werden. Denn wie "Sky" und "Bild" übereinstimmend berichten, ist von den Münchner Bossen bereits am Dienstag ein Treffen mit Hernández an der Säbener Straße anberaumt worden, um im Poker um die Dienste des 27-Jährigen weiterzukommen.

So viel Ablöse will der FC Bayern für Hernández

Bereits seit mehreren Wochen soll Hernández ein unterschriftsreifes Angebot vorliegen haben. Noch zögert er aber, die Offerte, die ihn bis 2027 an den FC Bayern binden würde, anzunehmen.

Möglicherweise ist das Gehalt der Grund. Laut "Sky" bietet ihm der FCB 15 Millionen Euro im Jahr. Bei PSG könnte er wohl mehr verdienen. Noch gibt es allerdings kein konkretes Angebot der Pariser. Das könnte sich nach den Gesprächen am Dienstag möglicherweise ändern, falls sich Hernández für einen Abschied entscheidet.

Laut "Bild" wollen die Münchner Bosse bis Dienstagabend eine Entscheidung. Sollte er gehen, möchte der deutsche Serienmeister offenbar mindestens 50 Millionen Euro Ablöse für den Verteidiger, der sich nach seinem Kreuzbandriss derzeit noch im Aufbautraining befindet.

Hernández absolvierte bislang 107 Spiele für den FC Bayern. Dabei traf er zweimal und legte zudem acht Treffer auf. Sein größter Erfolg im Dress der Münchner war der Gewinn der Champions League in der Saison 2019/20.