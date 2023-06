Olmo fehlt Spanien im Halbfinale

AFP/SID/KIRILL KUDRYAVTSEV

Dani Olmo fällt vorerst aus

Offensivspieler Dani Olmo vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig steht der spanischen Nationalmannschaft für das Halbfinale in der Nations League gegen Italien am Donnerstag (20:45 Uhr/RTL und DAZN) nicht zur Verfügung.

Wie der deutsche Pokalsieger am Montag mitteilte, plagen den 25-Jährigen muskuläre Probleme. Sollten die Spanier das Endspiel am Sonntag in Rotterdam erreichen, könnte Olmo wieder einsatzfähig sein.