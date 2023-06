Yann Sommer über Zukunftsfrage beim FC Bayern

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Ob Yann Sommer zur Saison 2023/24 noch im Tor des FC Bayern steht, ist offen

Im Winter wechselte Yann Sommer aus Gladbach zum FC Bayern als Ersatz für den schwer verletzten Manuel Neuer. Nun könnte für den Schweizer Torwart schon wieder Schluss beim deutschen Rekordmeister sein, weil Neuer zurückkehrt und Stammplatzansprüche erhebt. Zieht Sommer also zwei Jahre vor Vertragsende schon wieder davon?

Als Yann Sommer sich im Januar für einen Wechsel zum FC Bayern entschied, hatte er beste Aussichten auf mehrere Titel. Doch nachdem die Champions League und auch der DFB-Pokal verspielt wurden, reichte es am Ende auch nur knapp zur Deutschen Meisterschaft. Immerhin. Denn es war Sommers erster Titel in Deutschland überhaupt. Greift der 34-Jährige also im kommenden Jahr in München erneut an, um weitere Erfolge zu sammeln?

Offenbar ist diese Entscheidung noch nicht gefallen. Gegenüber "20min.ch" sagte Sommer am Rande des Trainingslager der Schweizer Nationalmannschaft nun: "Ich habe noch zwei Jahre Vertrag bei Bayern München und das freut mich sehr. Darum bin ich ganz entspannt."

In der Tat scheint sich der Routinier derzeit vor allem auf sein Nationalteam zu fokussieren. Dass er den Platz dort zwischen den Pfosten nur bei genügend Spielpraxis sichern können wird, um auch wirklich bei der EM 2024 in Deutschland dabei zu sein, blendet Sommer derzeit aus.

"Ich kann im Moment darüber noch gar nichts sagen. Das ist alles noch zu weit weg", so der Torhüter, der anfügte, dass er sich nach den Spielen bei der Nati "auf ein paar Tage erholsame Ferien" freue. Sein Ausblick: "Danach beschäftige ich mich mit meiner Zukunft."

Durchaus möglich, dass Sommers weitere Karriereplanung also erst Anfang Juli so richtig Fahrt aufnimmt.

FC Bayern: Sommer über sein Verhältnis zu Neuer

Sollte er wider Erwarten in München bleiben, würde er Seite an Seite mit Manuel Neuer trainieren. Kein Problem für den 34-Jährigen, der bereits auf Tuchfühlung mit dem derzeit im Wiederaufbautraining befindlichen DFB-Keeper ging. "Wir kennen uns schon länger. Während seiner Reha haben wir uns täglich gesehen. Das Verhältnis zwischen uns ist sehr entspannt", sagte Sommer.

Dass Neuer bei der unerwarteten Meisterfeier nach dem Sieg in Köln trotz Verletzung und langer Auszeit der erste Profi mit Hand an der Schale war, nimmt Sommer seinem Kollegen nicht krumm, wie er auf Nachfrage bei der "Aargauer Zeitung" betonte. "Er ist der Kapitän dieser Mannschaft. Punkt. Deshalb ist es sein Recht, die Trophäe als Erster hochzuhalten", sagte Sommer.

In einer sport.de-Umfrage mit Tausenden Teilnehmenden sprechen sich 31 Prozent für Sommer als Stammkeeper für 2023/24 aus, Neuer kommt allerdings auf 9 Prozentpunkte mehr. Abgeschlagen ist die Option "Ein anderer Keeper" mit 17 Prozent sowie Leihrückkehrer Alexander Nübel, der nur zwölf Prozent der Stimmen einheimsen konnte.