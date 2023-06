Bayern-Neuzugang Laimer klärt Fotowirbel auf

motivio via www.imago-images.de

Konrad Laimer heuert beim FC Bayern und unterschrieb schon im Frühjahr

Erst vor wenigen Tagen machte der FC Bayern den ablösefreien Wechsel von Konrad Laimer offiziell. Doch auf dem Foto, das den langjährigen Mittelfeldspieler von RB Leipzig in München bei der Vertragsunterschrift zeigt, war ein Baum zu sehen, der bei dem ein oder anderen Beobachter für Verwunderung sorgte, weil er völlig kahl war. Wurde die Verpflichtung also schon vor vielen Monaten eingetütet? Und wenn ja: warum gab es diese Geheimniskrämerei? Laimer hat nun Antworten gegeben.

Als der FC Bayern am Ende der letzten Wochen die Verpflichtung von Konrad Laimer öffentlich machte, waren bereits zahlreiche Wochen ins Land gegangen, in denen der Wechsel des österreichischen Nationalspieler mehr oder weniger ein offenes Geheimnis war.

Nur: Sowohl die Münchner als auch die RB-Bosse sowie Laimer selbst ließen sich nicht in die Karten blicken. Der Leipziger Sportchef Max Eberl betonte sowohl im Januar als auch im März, dass noch keine Entscheidung gefallen sei. Der Wahrheit entsprach das aber wohl nicht, wie Laimers Worte nun vermuten lassen.

Laimer bei der Unterschrift vor dem blätterlosen Baum (Screenshot fcbayern.com)

"Es gibt so viele Detektive überall und es ist ja auch irgendwie klar ... Wir brauchen nicht drum herumreden: Das Foto ist natürlich irgendwann im Frühjahr entstanden, als wir damals unterschrieben haben.", wird Laimer aus einer Medienrunde bei der österreichischen Nationalmannschaft von "Bild" zitiert.

"Alle Beteiligten haben sich schlussendlich drauf geeinigt, ob es RB oder Bayern war, ob es ich war, dass wir das erst nach der Saison veröffentlichen wollen. Das war's dann auch schon wieder von der Geschichte. Keiner wollte im Saisonendspurt Unruhe haben", begründete der 26-Jährige und fügte an: " Am Ende hat es auch sehr gut funktioniert. Wir haben den Pokal gewonnen, die sind Meister geworden. Dann passt es."

FC Bayern: Laimer über Wunschposition

Dass er selbst trotz der früh erfolgten Unterschrift beim deutschen Rekordmeister weiter den vollen Fokus auf Leipzig hatte, bewies Laimer beim Aufeinandertreffen seines alten und neuen Teams Ende Mai. 3:1 gewannen die Roten Bullen in München, Laimer erzielte gar den zwischenzeitlichen Ausgleich nach der Führung der Münchner.

"Was hätte ich machen sollen? Soll ich daneben schießen? Ich glaube nicht, dass ein Spieler sagt: 'Nächstes Jahr spiele ich bei denen, deswegen will ich nicht gewinnen'", sagte Laimer zu besagter Szene, die die Münchner fast noch die Meisterschaft gekostet hätte, wenn Borussia Dortmund nicht am letzten Spieltag nur zu einem Remis gegen den VfB Stuttgart gekommen wäre, gegenüber dem "kicker".

Der Mittelfeldspieler hat bei den Münchnern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 unterzeichnet. "Für mich gibt es nichts Größeres, als für die Bayern zu spielen. Das ist ein Verein, der immer die höchsten Ziele erreichen will, so wie ich", sagte der Österreicher.

Laimer war ein Wunschspieler von Ex-Coach Julian Nagelsmann, der im März von Thomas Tuchel abgelöst wurde. "Man kann im Fußball eh nichts planen. Ich hatte in sechs Jahren in Leipzig sechs verschiedene Trainer", sagte der 26-Jährige. "Ich will auf dem Platz stehen. Wenn es rechts hinten ist, sage ich nicht nein, wenn es als Stürmer ist, sage ich auch nicht nein. Ich fühle mich im Mittelfeld am wohlsten, aber kann auch andere Positionen spielen."