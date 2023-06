Absage von BVB-Keeper: Spannende T-Frage beim VfB

IMAGO/Kirchner/David Inderlied

Alexander Meyer wird nicht vom BVB zum VfB Stuttgart wechseln

Auf der Torwartposition sind beim VfB Stuttgart noch viele Fragen offen. Eigentlich wollten die Schwaben einen Keeper vom BVB verpflichten. Doch dieses Ansinnen scheint laut einem neusten Medienbericht nicht zum Erfolg geführt haben. Wie geht es also weiter in der T-Frage?

Zwischen August 2017 und Juli 2019 spielte Alexander Meyer bereits für den VfB Stuttgart, genauer: er stand in dieser Zeit bei den Schwaben unter Vertrag. Denn zu einem Spiel im Lizenzteam reichte es für den Torwart damals nicht. Nur vier Partien in der Zweitvertretung waren dem 1,95-Meter-Mann vergönnt.

Das sollte sich laut den letzten Gerüchten eigentlich ändern, denn der VfB Stuttgart plante eine Rückholaktion Meyers, den es mittlerweile zu Borussia Dortmund verschlagen hat. Dort stand der 32-Jährige aufgrund der Verletzung von Stammkeeper Gregor Kobel in der abgelaufenen Saison sogar insgesamt zwölf Mal zwischen den Pfosten, davon sogar fünf Mal in der Champions League.

Weil er beim BVB also durchweg ordentliche Leistungen zeigte, war Meyer plötzlich wieder Thema in Stuttgart, um dort den Konkurrenzkampf als Stammkeeper aufzunehmen.

Doch daraus wird nichts. Denn Borussia Dortmund erteilt dem Torwart keine Freigabe, wie "Bild" berichtet. In Dortmund ist man mit den bisherigen Auftritten des 32-Jährigen so sehr zufrieden, dass der VfB einen klaren Korb von den BVB-Bossen bekam. Denkbar, dass der BVB den Vertrag von Meyer, der nur noch bis 2024 läuft, bald verlängert.

Hinzu kommt, dass Meyer selbst sich in Dortmund wohlfühlt, wie es weiter, und wohl auch höchstens unter der Aussicht auf den Status als Nummer eins zum VfB zurückkehren würde. Doch diese Garantie gibt es nicht.

T-Frage beim VfB Stuttgart weiter offen

In Stuttgart setzt man derweil vielmehr auf einen Konkurrenzkampf, dem sich VfB-Profi Fabian Bredlow sowie ein weiterer, externer Kandidat stellen sollen. Bredlow stand in der letzten Saison, die der VfB knapp über die Relegation mit dem Klassenerhalt beendete, in 15 Bundesliga-Spielen im Tor, löste im Frühjahr Florian Müller ab, der zuvor zwischen den Pfosten weilte.

Müller wiederum steht laut "Bild" vor einer Rückkehr zum SC Freiburg. 1,5 Millionen Euro Ablöse sollen die Schwaben für den 25-Jährigen bekommen. In den kommenden Tagen soll der quasi feststehende Transfer offiziell über die Bühne gehen.

Wer also mit Bredlow in den Torwart-Ring steigt, ist weiter offen. Das aus der Jugend kommende 17-jährige Top-Talent Dennis Seimen soll langsam herangeführt werden und wird wohl dritter Keeper. Der 22-jährige Florian Schock soll hingegen verliehen werden.