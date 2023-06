Schalke-Plan mit Bülter-Ablöse enthüllt

IMAGO/Neundorf/Kirchner-Media

Marius Bülter wird möglicherweise vom FC Schalke 04 zur TSG Hoffenheim wechseln

Marius Bülter wird den FC Schalke 04 wohl noch in diesem Sommer verlassen. Der Angreifer will gern weiter in der Bundesliga spielen, sein Weg geht möglicherweise bei der TSG 1899 Hoffenheim weiter. S04 hofft derweil auf eine anständige Ablöse. Doch was soll eigentlich mit den Bülter-Millionen geschehen? Offenbar dürfen sich die S04-Fans schon mal freuen.

Noch ist beim FC Schalke 04 in der Causa Marius Bülter abwarten angesagt! Doch am Horizont winken gleich mehrere Millionen Euro Ablöse für den abwanderungswilligen Angreifer. Fünf Millionen Euro haben die Königlichen dem Vernehmen nach aufgerufen für diejenigen Klubs, die Bülter abwerben wollen.

Noch ist offenbar kein Interessent direkt an Schalke 04 herangetreten. Viel mehr heißt es bei "kicker" und "Sky", dass sich die TSG 1899 Hoffenheim derzeit mit Bülter über mögliche Vertragsmodalitäten unterhält, um danach in die Verhandlungen mit den S04-Verantwortlichen einzusteigen.

Wie "Bild" weiter berichtet, soll das erste konkrete Angebot des Bundesligisten in Kürze in Gelsenkirchen eintrudeln. Dieses soll aber nach Informationen des Boulevard-Blattes gerade einmal bei knapp zwei Millionen Euro liegen. Es wird erwartet, dass in den nächsten Tage zähe Verhandlungen folgen werden.

"Bild" spekuliert, dass sich Schalke und TSG am Ende bei rund drei Millionen Euro plus möglichen Erfolgsboni einigen könnten. Bülters Marktwert wird derzeit auf etwa 2,5 Millionen Euro geschätzt.

Hält Schalke einen Leihspieler im Team?

So oder so: Selbst wenn die Königsblauen "nur" drei Millionen für Bülter bekommen, die gute Nachricht ist, dass das Geld zu vollen Teilen sofort wieder investiert werden kann, wie es weiter heißt.

In den Vorjahren waren Transfererlöse zum Teil in den Abbau der Schuldenlast gesteckt worden. Nun aber ist das Geld frei, um die Mannschaft für die anstehende Zweitliga-Saison zu verstärken und um den Weggang Bülters abzufangen. Dieser war in der Bundesliga-Saison 2022/23 mit elf Treffern immerhin der beste Stürmer.

Als mögliche Alternative für Bülter wird unter anderem Tim Skarke gehandelt. Der zuletzt an S04 ausgeliehene Außenbahnspieler könnte fest verpflichtet werden. Hierfür soll Schalke angeblich in freie Verhandlungen mit Skarkes Stammverein Union Berlin einsteigen wollen. Mögliche Ablöse: Eine Million Euro.