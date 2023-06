U21 feiert lockeren Testspielsieg vor EM-Mission

IMAGO/ULMER Pressebildagentur/Markus Ulmer/SID/IMAGO/ULMER/Markus Ulmer

Moukoko zeigte sich in Torlaune

Mit einem lockeren Testspielsieg hat die deutsche U21-Nationalmannschaft Fahrt für die Mission EM-Titelverteidigung aufgenommen. Das Team von Trainer Antonio Di Salvo gewann das erste von zwei Vorbereitungsspielen für die EM in Georgien und Rumänien (21. Juni bis 8. Juli) im Trainingslager in Prad/Südtirol gegen eine Lokal-Auswahl mit 7:0 (5:0). Stürmerstar Youssoufa Moukoko zeigte sich dabei mit einem Doppelpack gleich in Torlaune (6./25.).

Der 18 Jahre alte Angreifer von Vizemeister Borussia Dortmund war nach mehreren Trainingstagen mit der A-Nationalmannschaft unter Bundestrainer Hansi Flick erst am Sonntagabend zusammen mit Josha Vagnoman zu den Junioren gestoßen. Moukoko wird seine erste EM mit der U21 spielen, die Endrunde und den Titelgewinn 2021 verpasste er verletzungsbedingt.

Die weiteren Treffer für die deutsche Auswahl erzielten Jan Thielmann (10.), Noah Weißhaupt (30.), Kenneth Schmidt (69.) und Debütant Nelson Weiper (73.). Zudem leisteten sich die Gastgeber in der Anfangsphase ein Eigentor (9.).

Di Salvo wechselte zur Pause fast die komplette Mannschaft aus, nur der Schalker Henning Matriciani durfte sich über die komplette Spieldauer beweisen.

Am Freitag kommt es in Imst zur EM-Generalprobe gegen die Schweizer U21 - unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Am Sonntag brechen der 23-Mann-Kader und Betreuer nach Batumi in Georgien auf, am 22. Juni (18:00 Uhr/Sat.1) findet in Kutaissi das erste Gruppenspiel gegen Israel statt. Die weiteren Gegner in der Gruppe C sind Tschechien (25.) und Mitfavorit England (28.).