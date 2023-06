Kimmich reagiert auf Barca-Charmeoffensive

IMAGO

Joshua Kimmich bekennt sich zum FC Bayern

Seit Wochen kursieren Gerüchte um einen Flirt zwischen dem FC Barcelona und Joshua Kimmich vom FC Bayern, Barca-Coach Xavi hat dem deutschen Nationalspieler sogar schon mehrfach öffentlich Honig ums Maul geschmiert. Nun hat der Mittelfeldmann seinerseits Stellung zu den Avancen bezogen.

"Es war ja schwierig, das nicht mitzubekommen", gestand Kimmich nach dem ernüchternden 3:3 (1:2) im 1000. Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Ukraine am Montagabend, konfrontiert mit den Aussagen Xavis.

"Generell ist es jetzt nicht so, dass ich mich großartig damit beschäftige", spielte der 28-Jährige die Aussagen herunter und betonte: "Ich habe ja, wie jeder sicherlich weiß, noch zwei Jahre Vertrag und wir haben Großes vor."

Infolge hartnäckiger Spekulationen, denen zufolge der FC Barcelona in Kimmich sein Transferziel Nummer eins ausgemacht haben soll, startete Trainer Xavi zuletzt eine ungewöhnlich direkte Charmeoffensive.

"Er ist ein absoluter Spitzenspieler, der das Spiel auf eine fantastische Art und Weise versteht", lobte Xavi Kimmich im Interview mit "Mundo Deportivo". Und weiter: "Kimmich steht bei Bayern unter Vertrag. Wenn sich eine Tür öffnet, müsste man also mit den Bayern verhandeln."

Der FC Barcelona muss im Sommer auf den Abgang von Klub-Legende Busquets reagieren. Der 34-Jährige verlässt die Katalanen nach 15 überaus erfolgreichen Jahren als Leitwolf im Mittelfeld der Blaugrana. Kimmich soll man zutrauen, die entstehende Lücke zu füllen.

Kimmich bekennt sich zum FC Bayern, aber ...

"Wir brauchen einen Ersatz auf höchstem Niveau. Es geht ein Anführer dieser Barca-Mannschaft, der die ganze Saison über in der Startelf stand. Wir brauchen einen angemessenen Ersatz, sonst wird es schwierig für uns, im nächsten Jahr zu bestehen", erklärte Xavi in diesem Zusammenhang. Um den Poker um einen solchen Spieler zu gewinnen, werde er auch persönlich tätig werden, so der langjährige Barca-Spielmacher weiter.

Mehr als nur ein Wink mit dem Zaunpfahl in Kimmichs Richtung. Letzterer verriet in der Vergangenheit, dass Xavi "immer" sein "großes Vorbild" gewesen.

Bislang herrschte in den deutschen Medien dennoch Einigkeit darüber, dass Kimmich den FC Bayern zumindest im Sommer 2023 auf keinen Fall verlassen wird. Eine Vermutung, die die Worte des Rechtsfußes belegen. Auf der anderen Seite muss man eingestehen, dass es schon klarere Dementi gab. Nicht auszuschließen, dass Xavi schon die nächsten Schmeicheleien plant.