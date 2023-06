FC Bayern droht Transfer-Pleite bei Wunschspieler Rice

IMAGO/ULMER

Wechselt Declan Rice nicht zum FC Bayern?

Der FC Bayern droht im Transfer-Poker um Declan Rice leer auszugehen. Der FC Arsenal soll vor einer Einigung mit West Ham United stehen.

Declan Rice gilt als Wunschspieler von Bayern Münchens Cheftrainer Thomas Tuchel. Der deutsche Rekordmeister lotet derzeit eine Verpflichtung des englischen Nationalspielers aus. Doch in diesem Zusammengang gibt es nun schlechte Nachrichten für den Bundesligisten.

Wie der renommierte "Guardian" berichtet, steht der FC Arsenal vor einer Einigung mit West Ham United. Die Gunners wollen offenbar 90 Millionen Pfund (rund 105 Millionen Euro) für Rice, dessen Vertrag ursprünglich noch bis 2024 datiert ist, ausgeben. Durch Bonuszahlungen könnte die Ablöse wohl noch auf über 100 Millionen Pfund (rund 115 Millionen Euro) ansteigen.

Ein offizielles Angebot des FC Arsenal soll zwar noch nicht vorliegen, dem "Guardian" zufolge laufen die Gespräche zwischen den beiden Premier-League-Klubs aber "reibungslos".

FC Bayern wird "viel Geld ausgeben"

Der FC Bayern dürfte die Situation ganz genau beobachten. Schließlich wird den Münchnern großes Interesse an Rice nachgesagt. Der deutsche Rekordmeister will sich auf dem Transfermarkt im zentral-defensiven Mittelfeld verstärken. Der 24-Jährige gilt seit Wochen als Königslösung für diese Position.

"Wir werden viel Geld ausgeben", kündigte Vereinspräsident Herbert Hainer kürzlich bei "Bild-TV" an. Damit der FC Bayern einen 100-Millionen-Transfer tätigt, müsste aber "auch alles stimmen", schränkte der 68-Jähige ein.

Priorität soll an der Säbener Straße aber die Suche nach einem neuen Mittelstürmer genießen. "Es gibt natürlich einige Stürmer und die Namen werden ja auch immer wieder in den Medien genannt. Sei es Randal Kolo Muani, Victor Osimhen, Harry Kane oder Dusan Vlahovic. Wir werden gucken, was am besten zu uns passt und werden eine gute Lösung finden", sagte Hainer hierzu.