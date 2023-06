Vor Uruguay-Debüt: Kehrt Zalazar nie mehr zu S04 zurück?

IMAGO/KH

Rodrigo Zalazar will den FC Schalke wohl verlassen

Die Saison ist für Rodrigo Zalazar noch immer nicht beendet. Nach dem bitteren Bundesliga-Abstieg mit dem FC Schalke 04 steht der Mittelfeldspieler vor seinen ersten A-Länderspielen für die Nationalmannschaft Uruguays. Seinen Marktwert könnte das noch einmal in die Höhe treiben.

Am 15. Juni wird Zalazar im Aufgebot des zweimaligen Weltmeisters für das Freundschaftsspiel gegen Nicaragua stehen. Auch für das zweite Spiel am 21. Juni gegen Kuba wurde der 23-Jährige nominiert, der bisher nur auf Einsätze in den uruguayischen U-Auswahlen zurückblickt.

Derweil halten sich die Wechselgerüchte um den Kreativspieler weiterhin hartnäckig. Interessenten sollen vor allem aus Spanien und Italien kommen, laut "Sky" gibt es aber auch potenzielle Abnehmer in der Bundesliga sowie in Südafrika.

Da sich Zalazar nach der Länderspielreise mit Uruguay vorerst in den Urlaub verabschieden wird, kam zuletzt die Frage auf: Wird Schalkes Nummer 10 etwa nie wieder nach Gelsenkirchen zurückkehren und den Klub schon vor dem Vorbereitungsstart am 26. Juni verlassen?

Nach "Sky"-Infos gilt es weiterhin klar kommuniziert und hinterlegt, dass Zalazar nicht wieder in die 2. Bundesliga gehen und die Königsblauen aus sportlichen Gründen verlassen will.

FC Schalke verlangt wohl fünf Millionen Euro für Zalazar

Da sich sowohl der Spieler als auch seine Berater bei der Wahl seines womöglich neuen Arbeitsgebers aber ausreichend Zeit geben wollen, dürfte er im Juli wohl vorerst ins Ruhrgebiet zurückkehren.

Großen Klärungsbedarf gibt es derzeit wohl noch bei der Frage nach einer möglichen Ablösesumme für den S04-Star. Als Ablöse für Zalazar, der auf Schalke noch langfristig bis 2026 unter Vertrag steht, wurden zuletzt rund drei Millionen Euro gehandelt. Der Klub besteht aber wohl auf einer Ablösesumme von mindestens fünf Millionen Euro, heißt es in dem Medienbericht.

Sollte sich ein Klub finden, der zur Zahlung dieser Summe bereit ist, stehen alle Zeichen beim offensiven Mittelfeldmann auf Abschied.

In der Abstiegssaison des FC Schalke 04 hatte Rodrigo Zalazar 22 Partien bestritten und dabei einen Treffer erzielt.