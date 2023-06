Wechsel von Neapel-Meister zur Hertha steht wohl bevor

IMAGO/www.imagephotoagency.it

Diego Demme (M.) befindet sich wohl auf dem Sprung zu Hertha BSC

Diego Demme hat jüngst mit der SSC Neapel den größten Erfolg seiner Karriere gefeiert, ist mit dem Klub überlegen italienischer Meister geworden. Trotzdem halten sich schon seit Wochen die Gerüchte hartnäckig, wonach er vor der Rückkehr nach Deutschland steht. Laut eines jüngsten Medienberichts soll ein Wechsel zu Hertha BSC kurz bevorstehen.

Nach "Sky"-Informationen soll es zuletzt schon zu einer mündlichen Einigung zwischen dem Bundesliga-Absteiger und dem defensiven Mittelfeldspieler gekommen sein, der im Juni 2017 sogar ein A-Länderspiel für Deutschland bestritten hat.

Demme soll sich demnach klar zu Hertha BSC bekannt und sogar einem einschneidenden Gehaltsverzicht zugestimmt haben. Laut "Sky"-Reporter Florian Plettenberg sind diese Informationen auch schon bestätigt.

Was noch zu klären bleibt, ist die Ablösezahlung, die die klamme Hertha noch für den gebürtigen Herforder zu zahlen hat. Demme steht beim neuen Serie-A-Champion nämlich noch bis Sommer 2024 unter Vertrag und besitzt keine Ausstiegsklausel.

Demme nur mit sieben Einsätzen in Neapels Meistersaison

Sollten sich die Klubs aus Berlin und Neapel zeitnah in puncto Ablösesumme einigen, steht dem Wechsel zurück in den deutschen Fußball nichts mehr im Wege. Demme soll dann dem Bericht zufolge einen Dreijahresvertrag beim Hauptstadtklubs unterschreiben und eine wichtige Säule beim Projekt Wiederaufstieg in die Bundesliga werden.

Demme, der neben der deutschen auch die italienische Staatsbürgerschaft besitzt, wechselte im Januar 2020 zur SSC Neapel, für die er seit dem 65 Serie-A-Spiele bestritt. In der Meistersaison der Gli Azzurri kam er allerdings nur sieben Mal zum Einsatz, stand dabei lediglich zweimal in der Startformation von Trainer Luciano Spaletti.

In der Bundesliga lief Demme bislang 105 Mal auf. Alle Spiele bestritt er dabei für RB Leipzig.