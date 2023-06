Lewandowski reagiert auf Saudi-Arabien-Gerüchte

IMAGO/Ken Asakura

Robert Lewandowski wechselte im vergangenen Sommer vom FC Bayern zum FC Barcelona

Mit Cristiano Ronaldo und Karim Benzema spielen in der kommenden Saison zwei absolute Weltstars in Saudi-Arabien. Mit Robert Lewandowski vom FC Barcelona ist wohl ein weiterer Topspieler ins Visier der Saudi Professional League gerückt. An einem Wechsel in die Wüste ist der frühere Profi des FC Bayern aber nicht interessiert.

"Ich denke nicht über ein Angebot der Saudis nach, weil es nichts gibt, worüber man nachdenken könnte. Vor allem, da mein Vertrag noch eine Weile läuft", stellte Lewandowski auf einer Pressekonferenz der polnischen Nationalmannschaft klar.

Der Stürmer ergänzte: "Ich schaue und sehe, was (in Saudi-Arabien) passiert, aber es geht mich nichts an. Ich habe andere Prioritäten."

In der vergangenen Woche hatten "Sky" und die spanische Zeitung "Mundo Deportivo" berichtet, dass Lewandowskis Name auf einer Liste in Saudi-Arabien stehen soll. Von einem "astronomischen Angebot", das dem 34-Jährigen vorliegen soll, war gar die Rede.

Lewandowski war erst im Sommer 2022 vom FC Bayern zum FC Barcelona gewechselt. Für die Katalanen bestritt er seitdem 46 Pflichtspiele, in denen er 33 Tore erzielte und neun weitere Treffer vorbereitete.

Seine erste Saison in Spanien schloss der Goalgetter mit der Meisterschaft ab. Zudem wurde Lewandowski mit 23 Toren Torschützenkönig der Primera División.

Saudi-Arabien lockt mit Mega-Gehältern

Portugals Superstar Cristiano Ronaldo wechselte bereits im Winter nach Saudi-Arabien zu Al-Nassr. Karim Benzema schloss sich vor Kurzem Al Ittihad an.

Der Vertrag des langjährigen Spielers von Real Madrid zählt zu den höchstdotieren weltweit: Medienberichten zufolge beläuft sich das Gesamtvolumen des Gehalts inklusive Werbeverträge auf bis zu 200 Millionen Euro pro Saison. Ein ähnliches Salär würde wohl auch Lewandowski winken.

Neben Lewandowski soll auch Neymar Interessenten in Saudi-Arabien haben. Al-Hilal soll den PSG-Star mit einem Gehalt von 186 Millionen Euro locken. Lionel Messi kam den Lockrufen aus der Wüste nicht nach. Der argentinische Weltmeister entschied sich für einen Wechsel in die USA zu Inter Miami.