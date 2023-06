Überraschende Saudi-Offerte für Thomas Müller enthüllt

IMAGO/Revierfoto

Urgestein des FC Bayern: Thomas Müller

Obwohl Thomas Müller in der abgelaufenen Saison beim FC Bayern kein unumstrittener Stammspieler mehr war, ist die Wertschätzung für den Münchner Dauerbrenner an der Säbener Straße weiterhin enorm. Auch der 33-Jährige selbst fühlt sich beim Rekordmeister offenbar immer noch pudelwohl und verschwendet keinen Gedanken an einen Abschied - zum Leidwesen einiger schwerreicher Interessenten.

Auch ohne Einsatzgarantie war Thomas Müller in der Spielzeit 2022/2023 beim FC Bayern wieder ein wichtiger Faktor. Der Routinier stellte sich stets in den Dienst der Mannschaft und trug mit 20 Scorerpunkten (acht Tore, zwölf Vorlagen) in 40 Pflichtspielen seinen Teil dazu bei, dass ein insgesamt schwieriges Jahr versöhnlich endete.

Wie es scheint, will Müller auch in der neuen Saison wieder beim deutschen Branchenprimus angreifen. Zwar pendelte der langjährige Nationalspieler unter Trainer Thomas Tuchel oftmals zwischen Startelf und Bank, dennoch deutet vieles auf einen Verbleib beim FCB hin. Sein aktueller Vertrag läuft 2024 aus, danach könnte das Karriereende folgen.

FC Bayern: Thomas Müller lehnt Saudi-Offerte ab

In diesem Sommer hätte Müller dem Vernehmen nach nochmal ein neues Abenteuer in Saudi-Arabien wagen können. Nach Informationen des türkischen Transferexperten Ekrem Konur wurde der Offensivmann ebenso wie seine 2014er Weltmeisterkollegen Mario Götze (Eintracht Frankfurt) und Toni Kroos (Real Madrid) von Al-Hilal, Al-Nassr und Al-Ittihad umworben.

🚨Mario Götze, Thomas Müller and Toni Kroos have rejected offers from Al-Hilal, Al-Nassr and Al-Ittihad. 🇸🇦 pic.twitter.com/4kRZft3YkI — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) 12. Juni 2023

Alle Drei sollen den Avancen jedoch umgehend eine Absage erteilt haben. Ein Rückschlag für die Saudi-Liga, die zuletzt den internationalen Transfermarkt unsicher gemacht hatte und (alternde) Superstars wie Cristiano Ronaldo und Karim Benzema angelockt hatte.

Für Müller kam ein Engagement in der Wüste augenscheinlich aber nicht in Frage - auch wenn er dort sicherlich eine Menge Geld hätte kassieren können. Beim FC Bayern verdient er freilich auch nicht schlecht ...