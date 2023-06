Wechsel oder Verbleib? Sommer-Zukunft bleibt spannend

IMAGO/Laci Perenyi

Verlässt Yann Sommer den FC Bayern?

Die Zukunft von Yann Sommer beim FC Bayern ist weiterhin ungewiss. Eine Entscheidung wird sich beim Torhüter wohl noch eine Weile hinauszögern.

Laut "Sky"-Reporter Florian Plettenberg entscheidet sich wahrscheinlich erst gegen Ende der Transferperiode, ob Sommer beim FC Bayern bleibt oder den Verein schon nach einem halben Jahr wieder verlässt.

Mit Manuel Neuer kommt zur Saisonvorbereitung der Kapitän des FC Bayern zurück. Der 37-Jährige wird nach seinem Unterschenkelbruch wieder Anspruch auf den Posten als Nummer eins erheben. Ob sich Sommer diesem Konkurrenzkampf stellen will, ist ungewiss.

Plettenberg zufolge wird am Ende aber auch viel von Angeboten anderer Klubs abhängen. In der Vergangenheit wurde der Keeper unter anderem mit Manchester United in Verbindung gebracht.

Sommer mit gültigem Vertrag beim FC Bayern

Sommer war im vergangenen Januar für rund neun Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern gewechselt. Sein Arbeitspapier beim deutschen Rekordmeister ist noch bis 2025 datiert.

Der Schweizer zeigte sich angesprochen auf seine sportliche Zukunft zuletzt betont gelassen. "Ich habe noch zwei Jahre Vertrag bei Bayern München und das freut mich sehr. Darum bin ich ganz entspannt", meinte Sommer gegenüber "20min.ch".

Zunächst will sich der 34-Jährige auf die Auftritte mit der Nationalmannschaft konzentrieren. "Danach beschäftige ich mich mit meiner Zukunft", schilderte Sommer den Fahrplan.

FC Bayern: Sommer betont "entspanntes" Verhältnis zu Neuer

Darüber hinaus betonte der Eidgenosse das seiner Meinung nach gute Verhältnis zu Platzhirsch Neuer. "Wir kennen uns schon länger. Während seiner Reha haben wir uns täglich gesehen. Das Verhältnis zwischen uns ist sehr entspannt", verriet Sommer.

Ab Juli könnten sich die beiden Keeper aber einen harten Konkurrenzkampf beim FC Bayern liefern.