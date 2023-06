Mbappé ein Thema beim FC Bayern? So ist der Stand!

IMAGO/JB Autissier

Kylian Mbappé will PSG offenbar verlassen - aber wohl nicht Richtung FC Bayern

Spätestens im Sommer 2024 könnte Kylian Mbappé zur heißesten Aktie auf dem Transfermarkt werden. Nach seiner kolportierten Abschiedsankündigung bei Paris Saint-Germain wird auch über einen vorzeitigen Weggang des Superstars spekuliert. Wird der Franzose dann ein Thema beim FC Bayern?

Erst kürzlich betonte Kylian Mbappé, auch in der kommenden Saison für PSG aufzulaufen - das aktuelle Arbeitspapier des 24-Jährigen ist noch bis zum 30. Juni 2024 gültig. Die Option für eine Verlängerung wolle er jedoch nicht ziehen, wie er den Vereinsbossen per Brief mitteilte.

Was einen Verkauf in diesem Sommer betreffe, könne sich der Ton nun ändern, berichtet "Le Parisien": "Denn Paris will vor allem nicht, dass er am Ende seines Vertrages ablösefrei geht." Die "L'Équipe" schrieb auf ihrer Titelseite: "Paris verschärft den Ton."

Der blitzschnelle Stürmer geht seit 2017 für PSG auf Torejagd, seither netzte er in 260 Einsätzen beeindruckende 212 Mal und bereitete zudem 98 Treffer vor.

Kylian Mbappé zum FC Bayern? Das ist dran!

Schon im vorigen Sommer wurde über einen Mbappé-Wechsel zu Real Madrid spekuliert, ehe der Weltmeister von 2018 seinen Vertrag bei PSG dann doch noch verlängerte. Jetzt könnte er bei den Königlichen aber womöglich seinen Landsmann Karim Benzema ersetzen, den es nach Saudi-Arabien zieht.

Parallel dazu fahndet auch der FC Bayern momentan intensiv nach einem neuen Goalgetter. Gerät Mbappé also sogar noch in den Fokus des deutschen Rekordmeisters?

Nach "Sky"-Informationen ist das nahezu ausgeschlossen: Beim mit Spannung erwartetet "Gipfeltreffen an der Säbener Straße" am Dienstag werde über Mbappé "nicht ernsthaft diskutiert werden", erklärte der TV-Sender.

Es habe auch keine Kontaktaufnahme von Seiten der Bayern gegeben, da das Gesamtpaket für den Bundesligisten einfach nicht zu stemmen sei, heißt es. Mbappé soll bei PSG rund 80 (!) Millionen Euro pro Jahr kassiert haben.