Ex-Physio mit pikanten Enthüllungen über BVB-Star Reus

Alex Gottschalk/DeFodi.de

Zetzmann arbeitete zwölf Jahre lang eng mit BVB-Star Reus zusammen

16 Jahre lang war Thomas Zetzmann als Physiotherapeut beim BVB tätig. Bis zu seinem Abgang 2022 war der 52-Jährige der ständige Begleiter der Dortmund-Stars. Trotzdem blickt er nicht nur mit Freude auf die letzten Jahre zurück.

Im Interview mit "Spox" und "Goal" erklärte Zetzmann, dass er mit der Art der neuen Generation so seine Probleme hatte.

"Heute vertiefen sich alle in ihr Handy. Sich für den Menschen zu interessieren, steht nicht mehr im Vordergrund. Wenn man nach der Sommerpause zurückkam und die Spieler fragte, wo sie ihren Urlaub verbracht haben, kam keine Gegenfrage. Da gibt es keinen Austausch mehr. Das ist wirklich traurig und hat mich zusehends nachdenklich gemacht", verriet Zetzmann, der in seiner aktiven Karriere selbst dreimal in der Bundesliga auf dem Platz stand.

Ex-BVB-Physio Zetzmann: "Das ist schlicht eine andere Generation"

Früher sei man mit den Spielern auch mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gegangen. Sowas würde heute nicht mehr passieren.

Sauer ist er deswegen aber nicht: "Ich habe ja Marco Reus zwölf Jahre intensiv betreut - selbst bei ihm kam sehr wenig zurück. Das ist schlicht eine andere Generation. Ich habe das mit der Zeit beobachtet und hatte dann auch keine andere Erwartung mehr. Da wurde nicht mehr nach irgendetwas gefragt, sondern nur noch die Behandlung gemacht."

Zudem seien die Spieler einfach viel mit sich selbst und ihren Gedanken beschäftigt, erklärte Zetzmann.

Neben der Arbeit mit den Spielern sei natürlich auch der Kontakt mit den Trainern immer wichtig gewesen. Vor allem die Zusammenarbeit mit Jürgen Klopp sticht für Zetzmann bis heute heraus.

Er habe sich aber auch mit dem heutigen Bayern-Coach Thomas Tuchel und Marco Rose immer gut verstanden: "Das waren Trainer, die auch meine - ich nenne es mal fußball-medizinische - Sprache verstanden und sehr viel Wert darauf gelegt haben."