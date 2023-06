Transfer-Flirt Thema bei Gipfeltreffen des FC Bayern

Mike Egerton via www.imago-images.de

Bayern-Flirt Declan Rice (l.) spielt für die englische Nationalmannschaft

Verliert der FC Bayern den heißen Transfer-Poker um Declan Rice? Dem Vernehmen nach befindet sich der FC Arsenal im Rennen um den defensiven Mittelfeldspieler in der Pole Positionen. Doch noch wollen die Münchner Verantwortlichen nicht aufgeben.

Laut "Sky" steht der Name Declan Rice am Dienstag auf der Tagesordnung des FC Bayern. Die Kaderplaner möchten das Vorgehen auf dem Transfermarkt bei einem Gipfeltreffen erörtern. In diesem Zusammenhang beschäftigt sich der deutsche Rekordmeister wohl auch weiter mit dem 24-Jährigen.

Rice gilt schon seit mehreren Wochen als Wunschspieler des FC Bayern, der sich auf der Suche nach einem Abräumer vor der Abwehr befindet. Das Problem: Mit dem FC Arsenal hat der Bundesligist einen prominenten und zahlungskräftigen Nebenbuhler.

Nach Informationen des renommierten "Guardian" stehen die Londoner vor einer Einigung mit West Ham United. Arsenal will angeblich 90 Millionen Pfund (rund 105 Millionen Euro) für Rice ausgeben. Durch Bonuszahlungen könnte die Ablöse offenbar noch auf über 100 Millionen Pfund (rund 115 Millionen Euro) ansteigen.

Ein offizielles Angebot des FC Arsenal soll zwar noch nicht vorliegen, der britischen Tageszeitung zufolge laufen die Verhandlungen zwischen den beiden Premier-League-Klubs aber "reibungslos".

FC Bayern im Transfer-Poker um Declan Rice unter Druck

Der FC Bayern ist folgerichtig unter Druck, soll der englische Nationalspieler letztlich doch noch an die Säbener Straße gelotst werden.

Rice ist ursprünglich noch bis 2024 an West Ham United gebunden, darf den Verein aber vorzeitig verlassen. "Wir haben ihm versprochen, dass er gehen kann. Und in seinem Herzen hat er sich dazu entschieden", verriet Klubchef David Sullivan im "talkSPORT"-Gespräch.

In der vergangenen Woche konnte Rice mit dem Hammers erstmals die Conference League gewinnen.