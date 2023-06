Insider dementiert Pavard-Gerüchte

IMAGO/Revierfoto

Benjamin Pavard könnte den FC Bayern im Sommer verlassen

Benjamin Pavard gehört zu den Spielern, die den FC Bayern im Sommer verlassen könnten. Jürgen Klopp und der FC Liverpool sollen am Franzosen interessiert sein, berichteten mehrere deutsche Medien bereits. Doch so ganz entspricht das offenbar nicht der Wahrheit.

Befindet sich der FC Liverpool im Rennen um Bayern-Profi Benjamin Pavard? Glaubt man einigen Medienberichten aus Deutschland, lautet die Antwort: ja. Erst vor wenigen Tagen schrieb "Bild"-Fußballchef Christian Falk in seiner "CaughtOffside"-Kolumne von Gesprächen zwischen Pavards Agenten und den Reds. Bereits zuvor nannte "Sky"-Insider Florian Plettenberg Liverpool als "bestätigte Option" des Abwehrspielers.

Der englische Transferexperte Neil Jones dementierte im Interview mit "The Redmen TV" nun allerdings die Berichte aus den heimischen Gefilden.

"Man muss mit solchen Geschichten immer vorsichtig sein, denn Transfer-Geschichten von anderen guten Journalisten zu widersprechen, ist immer eine gefährliche Sache. Aber ich habe mit Leuten bei Liverpool gesprochen und sie haben widersprochen. Sie haben gesagt, es stimmt nicht. Wir sind nicht interessiert. Er ist kein Ziel", sagte Jones, in dessen Augen ein Pavard-Transfer an die Anfield Road ohnehin keinen Sinn ergeben würde.

"Wenn es ein ablösefreier Transfer wäre, könnte man sagen, das wäre vielleicht was. Aber das war jetzt kein Gerücht, bei dem man sofort gesagt hat: Oh ja, das ist etwas, das Liverpool tun sollte", erklärte der Journalist.

Vom FC Bayern zu den Reds? "Ich rechne nicht damit"

Zum einen passe der Franzose allein schon durch sein Alter nicht in das Anforderungsprofil der Liverpooler, führte Jones aus. Zum anderen sehe er auch nicht, wie Pavard einen aktuellen Stammspieler der Reds verdrängen könnte.

"Ich rechne nicht damit, dass er im Sommer zu einem Spieler des FC Liverpool wird. Und mit wem auch immer ich in Liverpool spreche, tut das auch nicht", verwies der englische Journalist einen Wechsel des Noch-Münchners an die Anfield Road in das Reich der Fabel.