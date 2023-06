Bericht: Bayern plant "sehr hohes Angebot" für Top-Talent

IMAGO/ AZ Alkmaar v PSV Eindhoven

Xavi Simons befindet sich offenbar auf dem Radar des FC Bayern

Xavi Simons gilt als große Zukunftshoffnung des niederländischen Fußballs. In der abgelaufenen Saison konnte der offensive Mittelfeldspieler bei der PSV Eindhoven überzeugen. Eine Rückkehr zu Paris Saint-Germain steht im Raum. Doch der FC Bayern soll das Talent ebenfalls im Blick haben.

Laut dem Portal "tuttomercatoweb.com" sind die Münchner an Xavi Simons interessiert. Der deutsche Rekordmeister soll sogar ein "sehr hohes Angebot" für den 20-Jährigen planen. Nähere Details werden in diesem Zusammenhang jedoch nicht genannt.

Welche der Summe der FC Bayern für Simons konkret in die Hand nehmen müsste, ist ungewiss. Der Marktwert des dreifachen niederländischen Nationalspielers wird auf rund 30 Millionen Euro taxiert.

Simons war im vergangenen Sommer von Paris Saint-Germain zur PSV Eindhoven gewechselt. In 34 Einsätzen in der Eredivisie glänzte das Oranje-Juwel (Vertrag bis 2027) mit 19 Treffern und kürte sich so zum Torschützenkönig. Dazu steuerte er neun Vorlagen bei.

PSG offenbar mit Rückkaufoption

Medienberichten zufolge besitzt PSG eine Rückkaufoption für Simons und kann ihn demzufolge für rund zwölf Millionen Euro zurück an die Seine holen.

"Ich bin sehr dankbar, dass ich hier spielen darf. Im Sommer werde ich mit den Verantwortlichen bei PSV Gespräche führen und dann werden wir sehen, was passiert. Aktuell möchte ich die Saison gut beenden", sagte Simons gegenüber dem "Telegraaf" über seine Zukunft bei der PSV Eindhoven.

PSV Eindhoven, PSG oder doch FC Bayern?

Er habe "keine Verpflichtungen gegenüber irgendjemandem. Ich bin derjenige, der die Entscheidung treffen muss", sagte Simons nach dem Pokalsieg mit dem niederländischen Verein.

In Eindhoven winkt dem Offensivmann vor allem Spielzeit. Eine Garantie, die ihm europäische Spitzenklubs wie Paris Saint-Germain oder der FC Bayern nicht geben können.