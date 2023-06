BVB-Talente vor Sprung zu den Profis?

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Samuel Bamba (r.) und BVB-Coach Edin Terzic

Am Dienstag bestätigte Borussia Dortmund, dass die U23 des BVB für die anstehende Saison in der 3. Liga Verstärkung aus der U19 der Schwarz-Gelben erhält: Keeper Marian Kirsch und Verteidiger Hendry Blank werden befördert. Ins Auge sticht allerdings, dass die Mitteilung zwei weitere Youngster nicht nennt.

"Aus Borussia Dortmunds U19 stoßen Marian Kirsch und Hendry Blank zur U23", heißt es in einer offiziellen Meldung auf "bvb.de". Die beiden Talente hätten ihre Verträge beim Ruhrgebietsklub zudem bis Ende Juni 2025 verlängert.

Während der BVB weiterhin aufgreift, dass U23-Torhüter Silas Ostrzinski seinen Kontrakt bereits am Wochenende bis zum Sommer 2025 verlängert hat, werden zwei weitere Hoffnungsträger der Dortmunder durchaus überraschend nicht erwähnt: Nnamdi Collins und Samuel Bamba.

Innenverteidiger Collins gehörte in der Rückrunde der abgelaufenen Saison bereits regelmäßig zum Drittligakader. Insgesamt absolvierte der deutsche U19-Nationalspieler acht Einsätze für den BVB II.

Eindruck hinterließ auch Bamba. Der Außenstürmer sammelte in Liga drei zwar nur 45 Minuten, während der Asienreise der BVB-Profis war der 19-Jährige allerdings Teil des Teams und wusste in den Testspielen durchaus zu gefallen.

Darum zögert der BVB bei Bamba und Collins

Dafür, dass das Duo dennoch nicht bei der Bekanntgabe der von der U19 zur zweiten Mannschaft beförderten Akteure Erwähnung findet, liefern die "Ruhr Nachrichten" eine einfache Erklärung.

Demnach ist "noch nicht endgültig geklärt", ob es Bamba und Collins nicht sogar in den Kader der Profis schaffen. Dass man in Dortmund mit beiden auch in der U23 plant, soll allerdings längst beschlossen sein. Erst wenn Klarheit herrscht, welchem Kader der Verteidiger und der Angreifer letztlich zugehörig sein werden, werde eine offizielle Verkündung erfolgen, heißt es.