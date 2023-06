Star des FC Bayern erneut in Saudi-Arabien gehandelt

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Sadio Mane (r.) wechselte von Liverpool zum FC Bayern

Sadio Mané könnte den FC Bayern in der anstehenden Transferperiode schon wieder verlassen. Nun ranken sich erneut Gerüchte über einen möglichen Wechsel nach Saudi-Arabien.

Cristiano Ronaldo, Karim Benzema und bald auch Sadio Mané? Die Saudi Professional League lockt derzeit zahlreiche Fußball-Größen mit irren Jahresgehältern im dreistelligen Millionenbereich.

Wie "Mundo Deportivo" berichtet, befindet sich Mané auf dem Rader des Wüstenstaats. Demzufolge soll der Angreifer des FC Bayern zu Al-Ettifaq wechseln. Der Klub befindet sich Medienberichten zufolge derzeit in Gesprächen mit Liverpool-Legende Steven Gerrard. Der 43-Jährige könnte demnach das Traineramt übernehmen.

Die Spekulationen über eine Wechsel von Mané nach Saudi-Arabien sind nicht neu. Mitte Mai berichtete US-Reporter Ben Jacobs, dass die Regierung des Wüstenstaats den Bayern-Profi als neues Aushängeschild gewinnen will.

Der 31-Jährige besitzt beim FC Bayern noch einen gütigen Vertrag bis 2025. Nach einer enttäuschenden Debütsaison könnte der senegalesische Nationalspieler aber bereits wieder München verlassen.

FC Bayern: Uli Hoeneß betont "großartigen Charakter"

"Wir schätzen Mané sehr. Er ist immer noch einer der besten Spieler der Welt mit einem großartigen Charakter", sagte Ehrenpräsident Uli Hoeneß zuletzt im Gespräch mit der "Süddeutschen Zeitung".

Ex-Weltfußballer Lothar Matthäus rechnet allerdings mit einem Abschied von Mané. "Bayern wird ihn gehen lassen. Ich denke, dass die Zusammenarbeit zwischen Bayern München und Sadio Mané nach dem letzten Spieltag am Samstag zu Ende sein wird", gab sich der TV-Experte Ende Mai in einem Interview mit dem Fernsehsender "Super Sport Blitz" überzeugt.

Der Angreifer habe "nie so gespielt wie vor zwei Jahren in Liverpool. Das war ein Mané, der Freude bereitet hat", so Matthäus.

Die bevorstehende Transferperiode wird letztlich Aufschluss geben.