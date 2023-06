Auslosung der ersten Runde im DFB-Pokal im LIVE-Ticker

IMAGO/Roger Petzsche

Auf wenn treffen FC Bayern, BVB und Co. im DFB-Pokal?

Bevor die Bundesliga in die neue Saison startet, steht Mitte August zunächst die erste Runde im DFB-Pokal auf dem Programm. Auf welche Gegner treffen der FC Bayern und der BVB? Wen ziehen Eintracht Frankfurt, der FC Schalke 04 oder der VfB Stuttgart?

sport.de berichtet am Sonntag ab 17:10 Uhr an dieser Stelle im LIVE-Ticker von der Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

+++ Wie läuft die Auslosung der ersten Runde im DFB-Pokal? +++

Als Losfee agieren wird die Stabhochspringerin Sarah Vogel, während DFB-Präsident Bernd Neuendorf als Ziehungsleiter fungiert.

Bei der Auslosung wird es zwei Lostöpfe geben:

In einem Topf sind alle Erst- und die 14 besten Zweitligisten der vergangenen Saison

Alle anderen Klubs landen in Lostopf zwei und genießen Heimrecht

+++ Diese Teams sind im DFB-Pokal 2023/2024 dabei +++

Direkt qualifizierte Vereine über den Ligabetrieb:

Bundesliga: 1. FC Köln, FSV Mainz 05, Union Berlin, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, FC Augsburg, FC Bayern München, RB Leipzig, SC Freiburg, TSG Hoffenheim, VfB Stuttgart, VfL Bochum, VfL Wolfsburg, Werder Bremen, FC Schalke 04, Hertha BSC

2. Bundesliga: 1. FC Heidenheim, 1. FC Magdeburg, 1. FC Nürnberg, 1. FC Kaiserslautern, Arminia Bielefeld, Eintracht Braunschweig, FC St. Pauli, Fortuna Düsseldorf, Hamburger SV, Hannover 96, Hansa Rostock, Holstein Kiel, Karlsruher SC, SC Paderborn, SpVgg Greuther Fürth, SV Darmstadt 98, Jahn Regensburg, SV Sandhausen

3. Liga: SV Elversberg (Meister), VfL Osnabrück, SV Wehen Wiesbaden, 1. FC Saarbrücken

Qualifikation durch Pokal-Gewinn:

3. Liga: Hallescher FC, Viktoria Köln, Rot-Weiss Essen

Regionalliga: SpVgg Unterhaching, Preußen Münster, FC 08 Homburg, Atlas Delmenhorst, Energie Cottbus, VfB Lübeck, FC-Astoria Walldorf, Teutonia Ottensen, RW Koblenz, Lok Leipzig, FSV Frankfurt, FV Illertissen, TSG Balingen, Carl Zeiss Jena

Oberliga: TuS Bersenbrück, FC Oberneuland, Makkabi Berlin, SV Oberachern, Rostocker FC, FC Gütersloh, Schott Mainz

+++ Das sind die Termine im DFB-Pokal 2023/2024 +++

11. bis 14. August 2023: 1. Runde*

31. Oktober/1. November 2023: 2. Runde

5./6. Dezember 2023: Achtelfinale

30./31. Januar, 6./7. Februar 2024: Viertelfinale

2./3. April 2024: Halbfinale

25. Mai 2024: Finale in Berlin

*Meister FC Bayern und DFB-Pokalsieger RB Leipzig spielen am 12. August um den DFL-Supercup. Sie tragen ihre Erstrundenpartien im DFB-Pokal erst am 26./27. September aus